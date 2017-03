Xu hướng cô dâu ngoại còn tăng

Giáo sư Kim Hyun-jae ở Đại học Youngsan (Hàn Quốc) đã phân tích nguyên nhân phụ nữ Việt Nam muốn lấy chồng Hàn Quốc như sau: - Tình trạng mất cân đối giữa phụ nữ và nam giới ở đồng bằng sông Cửu Long do nam giới lên thành phố tìm việc. - Tư tưởng người dân đồng bằng sông Cửu Long thoáng hơn do ít chịu ảnh hưởng của Nho giáo nên dễ có hôn nhân do sắp đặt. - Trước đây, phụ nữ Việt Nam chủ yếu lấy chồng Đài Loan. Nay Đài Loan siết chặt hôn nhân với người nước ngoài để hạn chế nạn buôn người, vì vậy phụ nữ Việt Nam chuyển sang kết hôn với người Hàn Quốc. - Cơn sốt văn hóa do phim ảnh và âm nhạc Hàn Quốc đến Việt Nam từ năm 1997 đã tạo cho phụ nữ Việt Nam ảo tưởng về đời sống cao cấp tại Hàn Quốc.