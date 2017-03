Xử lý đại dịch cúm A/H1N1: WHO cần minh bạch hơn

Ngày 4-6, người phát ngôn của WHO Gregory Hartl thừa nhận WHO biết các chuyên gia y tế trong Ủy ban Tư vấn có liên quan đến các công ty dược nhưng bác bỏ khả năng các công ty dược ảnh hưởng đến quyết định tư vấn của họ. Theo tuyên bố trước đó của Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan, WHO bảo đảm sẽ công khai danh tính và thông tin về các thành viên Ủy ban Tư vấn vào thời điểm thích hợp.