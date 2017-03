Xử vụ án dùng kim tiêm đâm người ở Tân Cương

Ba bị cáo gồm một thanh niên 19 tuổi dùng kim tiêm đâm một phụ nữ đã lãnh án 15 năm tù giam; một nam 34 tuổi và một nữ 22 tuổi bị tuyên án lần lượt 10 và bảy năm tù vì đã dùng kim tiêm dọa tài xế taxi cướp 104 USD mua ma túy.

Hơn 200 người dân đã đến dự phiên tòa. Đến nay đã có 45 nghi can trong vụ án bị bắt và hiện còn 12 người đang bị giam. Cùng ngày, có thêm 44 nghi can liên quan đến vụ bạo động (biểu tình gây rối) ngày 5-7 bị bắt. Như vậy đã có tổng cộng 237 nghi can bị bắt.