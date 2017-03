Xuất hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ở New York

(PL)- Báo New York Daily (Mỹ) đưa tin tối 23-10 (giờ địa phương), thị trưởng TP New York (Mỹ) Bill de Blasio thông báo ca nhiễm Ebola đầu tiên ở New York là BS Craig Spencer, 33 tuổi, nhân viên BV Hội thánh Trưởng lão New York.

Anh bị nhiễm Ebola trong khi làm việc tình nguyện cho tổ chức Thầy thuốc không biên giới tại Guinea. Thị trưởng Bill de Blasio kêu gọi người dân không nên hoảng sợ vì công tác chuẩn bị ứng phó Ebola đã được chuẩn bị kỹ. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo khẳng định bang đã chuẩn bị kỹ và đã học hỏi nhiều kinh nghiệm từ Dallas. Giám đốc Sở Y tế TP New York Travis Bassett cho biết hôm 17-10 BS Craig Spencer từ Guinea về đến New York, hôm 21-10 cảm thấy mệt và trưa 23-10 phát sốt. Bệnh nhân đã được cách ly ở BV Bellevue tại New York. Trước đó bệnh nhân có tiếp xúc với hôn thê và hai bạn thân. Bệnh nhân cũng đã đi trên một xe taxi và ba chuyến tàu điện ngầm ở New York. Liên quan đến nữ y tá Amber Vinson bị nhiễm Ebola, chuyên gia Thomas Geisbert ở Đại học Y khoa bang Texas giải thích kết quả xét nghiệm bệnh nhân đã hết virus Eblola cho thấy cô hồi phục nhanh vì nhiều yếu tố như được chẩn đoán sớm và được điều trị nhanh. Trong khi đó tại Mali ngày 23-10, Bộ Y tế thông báo Mali đã có ca nhiễm Ebola đầu tiên là một bé gái hai tuổi đến từ nước láng giềng Guinea. Sức khỏe bệnh nhi được cải thiện nhờ được điều trị nhanh chóng. Mali là nước thứ sáu ở Tây Phi có ca nhiễm Ebola sau Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria và Senegal. LÊ LINH