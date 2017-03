Yêu cầu xe tư nhân chỉ được lưu thông theo ngày chẵn-lẻ

Cảnh tắc đường ở New Delhi. (Nguồn: livemint.com)

Giai đoạn hai này sẽ kết thúc vào ngày 30/4.



Quy định trên sẽ được áp dụng từ 8 giờ đến 20 giờ hàng ngày và không áp dụng vào Chủ nhật. Những xe vi phạm sẽ bị phạt 2.000 rupee (khoảng 30 USD).



Chính quyền bang Delhi đã triển khai hơn 580 cảnh sát giao thông, 2.000 nhân viên và 5.000 tình nguyện viên để kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy định này trong ngày đầu tiên thực hiện.



Trong ngày ra quân đầu tiên của giai đoạn hai, đã có khá nhiều chủ phương tiện tham gia giao thông bị tạm giữ và xử phạt do không chấp hành quy định mới. Các ga tàu điện ngầm, bến xe buýt trở nên đông đúc hơn thường ngày do lưu lượng khách tăng đột biến.



Trước đó, ngày 1/1, chính quyền thành phố cũng triển khai quy định trên trong giai đoạn thử nghiệm kéo dài 15 ngày. Chính sách này được thực hiện sau hơn 17 năm Tòa án tối cao Ấn Độ ra phán quyết yêu cầu các phương tiện vận tải công cộng ở thủ đô phải chuyển sang sử dụng nhiên liệu khí nén (CNG).



Theo số liệu thống kê của bang Delhi, tổng số xe đăng ký ở thủ đô New Delhi trong giai đoạn 2014-2015 là gần 9 triệu xe. Trong khi đó, báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2014 cho biết trên thực tế, trong số 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới có 13 thành phố nằm ở Ấn Độ./.

Theo Vietnam+