Lang thang cùng gánh rong

Ở chốn thị thành tấp nập như Sài Gòn, việc tìm một món gì đó cho vào bụng mỗi khi đói lòng không phải quá khó. Hàng quán mọc đầy khắp nơi. Sống ở Sài Gòn chả bao giờ lo thiếu chỗ ăn.

Vậy mà với tôi, một người ngoại tỉnh đến sống ở Sài Gòn hơn 10 năm, bao món ngon vật lạ chốn thị thành vẫn không thể át đi hương vị của gánh bún gốc chợ lẻ chốn quê nghèo. Tô bún bé tẹo, ngồi xổm khua mấy đũa là hết nhẵn ấy vậy mà ngon kỳ lạ. Khi cần thêm chút cay, chỉ việc chìa tô ra là chị bán bún cho ngay một vài muỗng ớt cay xè.

Sài Gòn không phải không có hàng gánh, nhưng tìm được gánh ngon còn khó hơn kiếm nhà hàng năm sao. Phải lê la khắp hang cùng ngõ hẻm, tôi mới tìm được cho mình vài hàng gánh giúp tạm quên đi hương vị quê xưa.

Tô bún “nhức mắt” chợ Bến Thành

Một trong những hàng gánh mà lâu lâu không ăn lại nhớ chắc phải kể đến gánh bún riêu bà Lượm bên hông chợ Bến Thành.

Lần đầu tới đây, tôi thắc mắc sao chị bán bún trẻ vậy mà gọi là bà Lượm. Chị bán nước cạnh đó nhanh nhẩu kể: “Gánh bún này bà Lượm bán từ hồi sau giải phóng, đến giờ già rồi mới để lại cho hai cô cháu gái”.

Cái tên “bún riêu bà Lượm” cũng là do khách ăn quen gọi riết mà thành chứ thật ra chẳng có bảng hiệu nào chỉ dẫn hết. Vỏn vẹn chỉ có gánh bún nghi ngút khói, 2-3 cái bàn với hơn chục ghế nhựa con con.

Tôi lạ lẫm gọi một tô bún riêu, cho nhiều ốc. Chị bạn kế bên mỉm cười “Chị ăn ở đây hơn chục năm chả bao giờ thấy bún có ốc như mấy quán khác đâu. Bún ở đây đơn giản nhưng đặc biệt lắm, đợi xíu rồi coi”. Chỉ mấy phút sau, anh phục vụ bưng ra một tô bún đúng là đặc biệt thật, bởi nó bé xíu tới mức “nhức mắt” so với mấy cái tô bự tổ chảng tôi thường ăn ở mấy quán khác. Trên mặt tô vỏn vẹn chỉ có một miếng đậu hũ, một miếng riêu cua, một miếng cà chua với một miếng huyết.

“Bún riêu ở đây đặc biệt lắm, ăn vào là cứ như bị bỏ bùa, bún thì thơm nồng, vị cay cay, ăn cứ phải hít hà liên tục nhưng lại rất “đã”, thành ra cứ tuần nào, dù mưa nắng gì cũng phải ghé làm một tô” - chị Mai Nguyên, sống ở quận 1 chia sẻ.





Tây xì xụp húp tàu hủ nóng

Theo xu hướng “teen” hiện nay, tàu hủ được biến tấu với nhiều thể loại như tàu hủ đá, tàu hủ thạch, tàu hủ trái cây... bán trong những hàng quán lịch sự, thậm chí có cả máy lạnh. Tuy nhiên, những người hoài cổ thử vào đó tìm lại hương vị của chén tàu hủ xưa đều không khỏi lắc đầu thất vọng. Cũng dễ hiểu, bởi với họ hình ảnh cái quang gánh tàu hủ đường nóng hổi, chiều chiều vẫn được gánh ngang nhà với tiếng rao lảnh lót “Ai tàu hủ không” đã là ký ức không thể quên.

Thực ra, tìm một chén tàu hủ nóng “nguyên chất” ở Sài Gòn không phải quá khó. Nhưng chỉ có gánh tàu hủ lâu đời ở khu phố Tây Bùi Viện mới mang lại cho tôi đúng cái hương vị nồng, thơm tưởng chừng đã mất hẳn. Thiệt tình, không ai nghĩ giữa khu phố Tây luôn tấp nập những cửa hàng thức ăn nhanh, quán bar... lại xuất hiện một món ăn đậm chất Việt Nam như vậy.

Tôi và mẹ đều là “fan” của loại thức ăn mềm mịn nhẹ nhàng này, mò mẫm riết mới tìm được cái gánh bé xíu ở góc đường Bùi Viện – Đỗ Quang Đẩu. Cứ tầm 17 giờ, hai mẹ con đến đây là đã thấy chị Thủy ngồi bên gánh tàu hủ của mình. Chị kể: “Tui bán tàu hủ gánh từ thời còn con gái đôi mươi, sống được tới giờ này cũng nhờ vào cái gánh bé xíu này”. Chỉ vào bé gái phụ bán, chị khoe “khi mang bầu nó tui vẫn bán, thế mà giờ đã phụ giúp mẹ bán tàu hủ được rồi”.

Bưng chén tàu hủ nóng, trước hết phải hít một hơi để cảm nhận được vị thơm thơm ấm nóng của gừng, múc muỗng đầu tiên cho vào miệng thì chao ơi là mềm, là mịn. Quyện với tí nước dừa beo béo, vài hạt bột lọc dai dai thì đúng y là không nơi nào tìm được chén tàu hủ ngon như vậy. Gánh bán chẳng mấy chốc là hết vèo, mỗi đêm đều đặn 250 chén.

Do nằm ở ngay khu phố Tây nên du khách nước ngoài cũng thi nhau ngồi vỉa hè thưởng thức món ăn Việt dân dã này. “Chả biết có ai giới thiệu không mà khách Tây ăn nhiều lắm. Họ to cao vậy mà chẳng ngại ngần ngồi bệt xuống húp tàu hủ xì xụp, trông vui lắm. Coi như cũng giới thiệu được món ăn đặc sản của mình cho thế giới em hén!”, chị Thủy cười to.

Gánh xôi gợi nhớ tuổi thơ

Người Sài Gòn rất chuộng xôi. Các hàng xôi sớm, xôi chiều, xôi tối lúc nào cũng có người ăn. Góc đường Sương Nguyệt Anh - Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 có một gánh xôi xấp xỉ 25 năm đã trở thành một phần nhỏ trong ký ức của bao thế hệ người Sài Gòn.

Xôi ở đây được gói trong lá chuối chứ không phải gói bằng giấy bóng như các nơi khác. Lá chuối không chỉ giữ hơi ấm cho xôi mà còn bọc lại cả cái thơm, cái ngon, cái đẹp của nắm xôi. Lật giở những lớp lá xanh mướt, thấy lộ ra những hạt nếp trắng tỏa mùi thơm lừng, hòa với cái mùi nồng dịu của hành phi, mùi thơm từ lá chuối, khiến thực khách như thấy tuổi thơ tràn về. Lòng tự nhiên lại da diết nhớ tới những gánh xôi của các mẹ, các chị trước cổng trường.

Ngồi ở gánh xôi chừng mươi phút sẽ thấy được khách của gánh xôi cũng không kém phần đặc biệt. Chỉ cần “Cho tui một gói như hôm bữa nha chị!” là cô chủ gánh nhoẻn miệng cười rồi tay thì lia lịa gói xôi. Có khách đi công việc ở đâu, ngồi trên taxi cũng dừng xe cạnh gánh, kéo cửa xe ngoái đầu ra “Cô ơi, làm gấp cho con ba gói giống bữa trước”. Chỉ vậy thôi là đủ hiểu, cái gánh xôi nhỏ ven đường dường như đã là một cái gì đó quen thuộc quá đỗi đối với nhiều người...