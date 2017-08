(PLO) – Có đến 1/5 người bị mắc chứng hoang tưởng mà không hề biết nguyên nhân là do họ “ghiền” mạng xã hội, theo Dailymail.

(PL)- Gần 1/3 dân số thế giới bị thừa cân, béo phì và tỉ lệ này ngày càng tăng, theo khảo sát của Viện Đánh giá và Thống kê sức khỏe thuộc ĐH Washington (Mỹ). Năm 2015, ở 73 nước số dân bị béo phì tăng gấp đôi so với năm 1980.

(PL)- Các chuyên gia da liễu đều đồng tình rằng clo rất hiệu quả trong làm sạch bể bơi, đảm bảo bể bơi an toàn nhờ khả năng khử trùng (phá hủy bề mặt vi khuẩn và virus), tuy nhiên chúng cũng ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta:

(PL)- Xu hướng chung là các cặp đôi hiện nay ngày càng lười sex hơn so với trước. Một khảo sát gần đây ở Mỹ cho thấy người Mỹ trưởng thành hiện tại hoạt động sex ít hơn chín lần mỗi năm so với 20 năm trước.

(PL)- Sau khi phạt, phường còn phôtô quyết định xử phạt gửi tới khu phố để khu phố tiếp tục giám sát việc thực hiện an toàn thực phẩm.

(PLO) – Một cô gái 29 tuổi sau khi nhuộm tóc đã phải nhập viện điều trị do phản ứng nặng với thuốc, sau ba tuần nằm viện tóc cô rụng sạch.

(PL)- Theo thống kê từ Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đưa ra vào ngày 2-8, trong sáu tháng đầu năm, có 20 tỉnh phát hiện số người nhiễm HIV tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Trẻ hôn mê, hoảng loạn vì miếng dán say tàu xe

(PL)- Do con hay bị say xe nên trước hôm đi du lịch, chị Lê Thảo Bình Chi (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã mua sẵn miếng dán chống say tàu xe để dán cho con.