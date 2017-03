Bật lon bia trúng xe gì?!

Một số không ít trong số đó chắc chắn sẽ chống chế bằng cách ngụy biện theo kiểu “em cần chi cả lít nước vì ngày nào cũng thay bằng bia!”. Với số đối tượng này sớm muộn cũng bật lon bia trúng ngay xe... cấp cứu!

Ngày nào bia còn là món hàng siêu lợi nhuận thì thầy thuốc chữa bệnh thống phong yên tâm ngủ yên vì chén cơm đã có người khác lo. Uống bia theo kiểu ai nhiều mới hảo hán rồi lãnh sạn khớp, sỏi túi mật, sạn thận... là chuyện không ngoài dự kiến.

Có ăn có chịu!

Nếu trăm dâu đổ đầu két bia thì không công bằng. Acid uric, phế phẩm từ chu trình thoái biến chất đạm thuộc nhóm purin, tăng khi có hiện tượng phân hủy tế bào, như trong trường hợp bị bệnh hoại huyết hay chấn thương. Nhưng acid uric cũng có thể tăng vì lý do đơn giản hơn nhiều, nếu nguồn thu nhập chất đạm cao hơn bình thường trong thời gian dài. Không lạ gì nếu bệnh thống phong ngày càng chiếm thế thượng phong khi thịt mỡ là món ăn thường thấy hơn rau cải trên bàn ăn của nhiều người dân thành thị. Ai chưa tin xin thử so sánh tô phở ngày nay với ngày xưa. Nếu phở thời trước là món ăn nhiều bánh ít thịt đậm đà hương vị thì với tô phở bây giờ phải gạn thịt để tìm chút... bánh!





Không vay cũng trả!

Phiến diện nếu đổ thừa cho bia, cho thịt là nguyên nhân của bệnh thống phong. Kết quả nghiên cứu ở Thái Lan cho thấy nhiều người không hề lạm dụng rượu thịt, cũng không mắc bệnh biến dưỡng, thậm chí ngay cả người chay trường, vẫn là ứng viên tiềm năng của bệnh gút! Lý do chỉ vì họ có vài thói quen bất lợi cho sức khỏe. Đó là:

• Uống nước quá ít trong giờ làm việc, hay tuy đủ nhưng không đều trong ngày mà theo kiểu ngày chỉ... hai lần khi quá khát.

• Nín tiểu quá thường. Đừng quên là acid uric hễ không được thải cho hết phải tụ tập đâu đó. Tiếc chi ít phút cho đời vẫn còn vui?!

• Mạnh miệng với các món “độc” như lòng heo, da gà, hải sản, thịt nguội... và riêng với tập quán ăn uống xứ mình, với món canh chua bạc hà.

• Có bệnh hoại huyết như sốt rét, loét dạ dày, thiếu máu... không được phát hiện và điều trị đến nơi đến chốn.

Đục nước béo cò

Tăng acid uric trong máu rồi tích lũy chất này đâu đó dưới da, trong mô liên kết, trong khớp, trên đường tiết niệu... là lý do khiến khổ chủ vừa đau, vừa ngứa, vừa dễ mệt mỏi, bần thần. Khỏe sao được khi biến dưỡng chất đường, chất mỡ bị quấy rối thường xuyên do hiện diện của acid uric. Nhiều người vì thế có khuynh hướng dùng sinh tố C để chống mệt mỏi hay thuốc giảm đau. Khỏe không chưa biết nhưng chắc chắn hơn nhiều là sỏi trong đường tiết niệu do acid uric kết tủa, hay viêm loét dạ dày vì lạm dụng thuốc giảm đau. Hậu quả là người bệnh lúc đầu đau khớp, sau thêm bệnh khác! Đó là chưa kể đến bệnh nhân không muốn nhưng phải tham gia chương trình tham quan trọn gói từ khoa này sang phòng khác vì thầy thuốc quên thử acid uric khi xét nghiệm máu!

Ngậm bồ hòn làm ngọt

Người bị tăng acid uric sớm muộn phải giận căm gan. Trước hết, khi vừa biết bệnh, rất nhiều ông phải nhận ngay danh sách kiêng cử dài lê thê từ tay... bà xã. Chưa kịp hoàn hồn thì cơn giận ập đến vì nạn nhân một khi nhịn ăn, kiêng cử quá gắt khó tránh cơn đau tá hỏa do acid uric đột ngột tăng cao trong máu trong mấy ngày đầu! Không giận sao được vì tiền đã mất vì thầy, vì thuốc, để rồi từ đau lòng bước sang đau... điếng!

Nào đã xong. Cơn giận căm gan tiếp tục dài dài mỗi khi ngồi vào bàn tiệc, mỗi lần về qua lối cũ ngang bàn nhậu. Nỗi tức anh ách càng lúc càng xoáy sâu trong hồn mỗi lần phải nhớ uống viên thuốc trước bữa ăn rồi chiêu bằng ngụm... nước lã! Không có gì khó hiểu nếu người bệnh thống phong chiếm hàng đầu trong số bệnh nhân dễ phá giới theo kiểu “muốn chết cho chết”! Điểm đáng tiếc là nhiều người sở dĩ phải khổ đến thế chẳng qua vì trước đó chưa “ngộ” được khoảng cách rất linh động từ “tiết độ” đến “kiêng cử”.