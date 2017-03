Cao trăn, cao ngựa có chữa được thoái hóa cột sống?

Tôi nghe nói dùng cao trăn uống kết hợp với cao ngựa bạch có thể khỏi, tôi tha thiết nhờ bác sỹ chỉ dẫn tôi phải dùng thuốc đông, tây y loại gì để khỏi bệnh. Tôi cảm ơn bác sỹ. (Nguyễn Thị Hằng-Thanh Hóa)





Hình minh họa

Trả lời:

Thoái hóa cột sống thường xuất hiện ở độ tuổi từ 35, 40 trở lên. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thái hóa cột sống như: loãng xương ( ở phụ nữ tuổi mãn kinh), lão hóa cột sống; thoát vị đĩa đệm; vôi hóa xương; do ăn uống thiếu chất; do tập luyện thể dục, thể thao không hợp lý, vác, đẩy, kéo các vật nặng không đúng tư thế; do béo phì khiến cột sống luôn phải gắng đỡ cơ thể…

Có nhiều phương pháp điều trị là: dùng thuốc, thuỷ châm, châm cứu, kéo giãn cột sống, vật lý trị liệu…nhưng phải được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và chỉ định điều trị.

Việc điều trị cũng cần nhiều thời gian mới có kết quả. Bạn muốn uống cao trăn, cao ngựa bạch hay bất cứ thứ thuốc gì cũng nên hỏi ý kiến bác sĩ đang điều trị cho bạn. Bởi chỉ có bác sĩ đã khám và điều trị cho bạn là người hiểu rõ về bệnh tật của bạn nhất. Bác sĩ sẽ giúp bạn chọn thuốc và cách điều trị phù hợp nhất với bạn.

Ở nhà nếu bị đau, bạn nên lập tức nằm nghỉ, thư giãn. Nhưng không nên nằm quá lâu vì máu khó lưu thông, tăng cảm giác mệt mỏi. Chỉ nằm đến khi cảm thấy đỡ đau thì bạn nên đi lại nhẹ nhàng. Bạn cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và phải kiêng rượu, bia. Bạn cũng nên tập thể dục thường xuyên, đều đặn nhẹ nhàng vừa sức.

Theo BS. Phạm Văn Thân/SK&ĐS