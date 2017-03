Chia tay vì ‘rồ ga’ giữa đêm

Có thúc, có xô đẩy, có đạp xuống giường thêm trăm lần vẫn không giải quyết được gì khi người ngáy nào đâu có chủ tâm quấy rầy bạn chung chăn!

Thống kê tại các tòa án ở Hoa Kỳ cho thấy một trong các nguyên nhân dẫn đến quyết định ly dị của nhiều bà vợ không vì ông chồng “đi đêm” mà chỉ vì các ông vô tình “rồ ga” giữa đêm trường tĩnh mịch!

Tiếng ngáy không chỉ phá hoại hạnh phúc gia đình. Cũng theo tài liệu nghiên cứu ở Mỹ, nhiều phụ nữ gây tai nạn do ngủ gục khi lái xe, nhiều bà bị nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não là vì mất ngủ với ông chồng không ai mời nhưng cao hứng cất tiếng tù và giữa canh ba!

Không thông cảm, khó đồng cảm

Nào ai muốn thế. Cũng nên hiểu cho hoàn cảnh éo le của “ngáy nhân”. Nạn nhân nào có muốn nhưng phải ngáy để tìm cách kéo hơi qua đường hô hấp chật hẹp vì phù nề do béo phì, do co thắt bất chợt vì nguyên nhân thần kinh hay nguy hiểm hơn nữa vì xung huyết do tim đẩy máu không nổi!

Đừng tưởng ngáy được là khỏe. Người ngáy càng lớn càng tiêu hao năng lượng trong đêm, nghĩa là trái ngược với nhịp sinh học, khi giấc ngủ là khoảng thời gian chủ yếu để cơ thể hồi phục! Người ngáy càng nhiều càng mỏi mệt khi thức giấc, phần vì hết pin do bộ loa chạy hết công suất, phần vì thiếu dưỡng khí trong tế bào, đặc biệt trong hệ thần kinh trung ương. Không lạ gì khi nếu nhức đầu, mỏi mệt, buồn chán, cáu kỉnh, lo sợ và nhất là ghen tuông vô cớ sớm muộn là bạn đồng hành của người thích phát biểu trong khi ngủ, dù không ai yêu cầu cũng không ai hiểu “thủ phạm” muốn nói gì! Hơn thế nữa, vì trái tim phải cố gắng làm việc thâu đêm nên huyết áp có khuynh hướng tăng dần vào lúc sáng sớm, vào thời điểm nhạy cảm của hệ thần kinh giao cảm. Chính vì thế nguy cơ nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não khi mới thức dậy ở người hay ngáy bao giờ cũng cao hơn ở người còn giữ nổi thái độ “im lặng là vàng”. Không chỉ có vậy, từ chức năng tư duy cho đến sinh lý, tất cả đều khó giữ phong độ bình thường khi tình trạng thiếu dưỡng khí càng lúc càng tích lũy.

Đừng tưởng người ngáy to là người ngủ say. Không, bên cạnh trục trặc về mặt thông khí, nạn nhân đắm chìm trong nỗi xâu xé từ nhiều phản ứng phức tạp do mâu thuẫn về tâm và sinh lý. Chính vì thế mà giọng hò trong đêm thay đổi cường độ, tần suất và là tiêu chí cho thấy gia chủ trong ngày trước đó khỏe hay mệt.





Sức nào chịu cho nổi đêm này qua đêm khác khi có chiếc máy khoan hoạt động ngay trên... giường?!

Mối nguy ngưng thở

Nỗi khổ tâm cho người nghe lẫn người ngáy chưa dừng lại ở đó. Mối nguy thực sự ở người ngáy quá lớn, quá nặng nề, quá đột ngột là tình trạng “ngưng thở” (apnoe) trong giấc ngủ! Do sai lầm về phản xạ từ tình trạng thiếu dưỡng khí ở não bộ, người ngáy nhiều đợt quá lâu có thể ngưng thở đến cả trăm lần trong đêm, mỗi lần có thể kéo dài đến 60 giây! Hậu quả là hệ nội tiết, đứng đầu là tuyến thượng thận, phải ứng chiến suốt đêm trong tình trạng báo động đỏ để kịp thời đánh thức nạn nhân. Người ngáy, dù bề ngoài ngủ say, ngay cả trong trường hợp “bất tỉnh vì say xỉn”, trên thực tế chẳng khác nào phải sống với stress suốt đêm thâu! Vì thế người ngáy suốt giấc ngủ sáng hôm sau thường trong tình trạng lơ mơ, thậm chí hơn cả kẻ nghiện rượu! Ngành y tuy hiện nay đã có máy chống ngưng thở nhưng dù sao vẫn chưa là thượng sách. Cách chữa ngáy tốt nhất là làm sao để đừng ngáy đến độ sinh bệnh, thay vì đợi đến rít rống rồi mới tìm thầy.

Để chuyện nhỏ đừng dễ xé ra to

Đừng xem thường tiếng ngáy. Tình trạng bỗng nhiên ngáy nhiều, ngáy lớn hơn trước là dấu hiệu báo động đã đến lúc cần kiểm tra hệ tim mạch và biến dưỡng. Cũng đừng tưởng phó mặc mọi chuyện cho thầy thuốc là xong. Trong nhiều trường hợp “ngáy nhân” có thể bớt sáng tác bản nhạc quái dị trong đêm, nếu cố gắng:

• Giảm cân cho bằng được để tránh béo phì bằng cách kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý, tiêu hao năng lượng qua biện pháp vận động, hay nếu cần với thuốc ảnh hưởng trên biến dưỡng chất béo.

• Đừng uống rượu, cà phê, nước trà pha đậm... tối thiểu hai giờ trước khi đi ngủ khiến hệ thần kinh sau đó vận hành loạn xạ.

• Tránh dùng thuốc quá thường như thuốc giảm đau, thuốc chống dị ứng... Cũng đừng lạm dụng thuốc an thần.

• Không xem phim tập quá trễ vì vừa trật nhịp sinh học, vừa dễ tức cành hông suốt đêm nếu trúng nhằm phim… dở!

• Khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện bệnh nội tiết như bệnh tiểu đường, bệnh biến dưỡng như tăng mỡ máu, bệnh tim mạch như cao huyết áp… và điều trị rốt ráo.

• Tích cực áp dụng các phương pháp thư giãn không dùng thuốc như thiền định, xông hơi, ấn huyệt… để đừng mang công việc vào giường, để giấc ngủ đúng giờ ngủ và giờ thức, để trầm uất là chuyện của… hàng xóm.

Tuy “thức khuya mới biết đêm dài” nhưng các bà nên đợi đến sáng rồi thủ thỉ khuyên bảo ông nhà chịu đến thầy thuốc càng sớm càng tốt. Được vậy mới trọn nghĩa “thương người thương cả đường đi” đến… thầy thuốc!

Con gà ghét nhau tiếng gáy. Con người giận nhau tiếng… ngáy. Nhiều bà cũng có lý khi quyết định đưa nhau ra tòa. Đã ngáy ầm ầm mấy ai không thẳng cẳng. Vợ nào vui cho nổi nếu chồng, từa tựa nhiều quan chức xứ mình, đêm nào cũng “nói” mà không… “làm”?!