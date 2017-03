Chồng khen vợ lại lo

T.TÍNH (TP.HCM)

- Hiện tượng “chồng không khen thì thôi song hễ khen là vợ lại... lo” không hiếm. Bụng bà không yên vì nhiều lý do: sợ chồng hiểu lầm, ngại chồng có “trải nghiệm” bên ngoài, lo chồng đãi bôi để an ủi (chưa kể áp lực gồng mình lên xứng đáng với mề đay của chồng). Nổi cộm là bụng lo ông tìm được “hệ quy chiếu” bên ngoài rồi mang về so cao thấp với vợ. Chung quy lỗi của bạn là không lựa lời mà khen.

Tuy vấp phải ít “tác dụng phụ” nhưng hảo ý cần phát huy, tất nhiên có chút điều chỉnh. Phụ nữ rất cần động viên trên giường dù bên ngoài chối bai bải. Nhiều ông vì xem thường “công tác thi đua khen thưởng” mà chuyện phòng the quanh năm lui cui giậm chân một chỗ.

Theo BS ĐỖ MINH TUẤN (TTO)