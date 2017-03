Có buộc phải chích ngừa trước khi mang bầu?

Có người còn viện lý do, ngày xưa cha mẹ, ông bà, thậm chí bây giờ ở quê người ta cũng không chích ngừa trước mang bầu, vậy mà vẫn mẹ khỏe, con khỏe, có sao đâu.Tôi đang có kế hoạch mang bầu, bởi vậy rất mong bác sĩ tư vấn về lợi ích của việc chích ngừa giúp tôi. Nếu tôi không chích ngừa trước khi mang bầu có sao không? Xin cảm ơn bác sĩ. Vuthikimyen@...

Khi mang thai, nếu nhiễm một số loại vi rút như Rubella, thủy đậu, cúm thì có nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi như sảy thai hoặc dị tật bảm sinh, biểu hiện nặng nhẹ khác nhau: Thai chết lưu, tim bẩm sinh, loét giác mạc mắt, đục thủy tinh thể, sứt môi, não úng thủy....



Các bà mẹ nên tiêm ngừa trước khi mang thai để phòng bệnh cho bản thân và em bé. Hình minh họa

Đặc biệt, nếu chẳng may bị nhiễm rubella khi mang thai 3 tháng đầu, có tới 90% thai nhi bị ảnh hưởng. Trước kia chưa có vắc xin phòng bệnh hoặc ngày nay đã có vắc xin phòng bệnh, nhưng nhiều người không tiêm phòng, rồi sinh con vẫn khỏe mạnh là do may mắn những người đó không mắc các bệnh trên khi mang thai. Bên cạnh đó có một số thai phụ không may mắc các bệnh này, đã sinh ra những em bé phải mang di chứng đau buồn suốt đời.

Phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh, bạn nên đi tiêm phòng cho bản thân trước khi có thai, để phòng tránh di chứng cho con mình nhé. Chúc bạn mạnh khỏe và may mắn!