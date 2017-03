Có nên dùng thuốc bổ mắt lâu dài?

Cụ thể là trong đơn thuốc của mẹ tôi bác sĩ kê 30 viên ssirom thì họ bán cho 100 viên. Xin hỏi, mẹ tôi có nên uống kéo dài thuốc bổ mắt không? Nếu uống có tác dụng phụ gì không? Trịnh Thị Hồng Tú (TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời:

Vẩn đục dịch kính là tình trạng mất trong suốt của dịch kính do thoái hóa, viêm nhiễm... Đây là bệnh lý thường gặp ở người trên 50 tuổi mà phần lớn là do bong dịch kính sau. Hầu hết các trường hợp bệnh đều không có biến chứng gì nặng nề lắm ngoài cảm giác ruồi bay. Tuy nhiên, mẹ bạn nên khám định kỳ vì có một số tình trạng bong dịch kính sau nặng có thể dẫn đến rách hoặc bong võng mạc do co kéo.

Không có thuốc để điều trị vẩn đục dịch kính do tuổi già cũng như phẫu thuật. Một số bác sĩ có thể kê thuốc bổ mắt tổng hợp, chống lão hóa, một số thuốc nhỏ mắt được cho là có khả năng lắng kết các vẩn đục của dịch kính như vitreolent, karyunis, catatast...



Sau khi chụp đáy mắt, những đốm sáng có màu vàng thể hiện bệnh vẩn đục dịch kính

Ssirom là loại thuốc tổng hợp có chứa vitamin và một vài cao thảo dược có tác dụng tăng vi tuần hoàn tại mắt. Mẹ bạn có thể dùng một loại thuốc bổ mắt như ssirom là đủ. Dùng lâu dài là không cần thiết. Chỉ nên mỗi tháng dùng 10 ngày cộng với chế độ ăn đủ chất là được.

Nhân viên nhà thuốc có thể muốn bán 100 viên để dễ tính tiền. Các viên thuốc bổ tổng hợp thường là các viên nang (capsule), khi mới uống có cảm giác hơi đầy bụng, nóng ruột, cũng có thể gây dị ứng như bất kỳ loại thuốc nào khác. Khi thấy khó chịu trên nên dừng thuốc.

BS. Hoàng Cương

(Theo website Bệnh viện mắt Trung ương)