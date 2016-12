Cớ sao lại lên án… nạn nhân?!

Từa tựa như điều tra tham nhũng, nếu tưởng chỉ có cholesterol là thủ phạm thì sai. Bằng chứng là, theo kết quả thống kê hẳn hoi ở Hoa Kỳ, gần phân nửa người vào phòng cấp cứu vì nhồi máu cơ tim trước đó chưa từng cao huyết áp, cũng không hề tăng mỡ máu!

Lỗ nhỏ đắm thuyền như chơi!

Cũng từa tựa như chuyện giải trình về lý do tại sao bệnh nhân mất mạng lãng nhách ở xứ mình vì tất cả đều đúng quy trình thì hố cả mấy cây số! Chuyên gia khoa tim mạch ở ĐH Mainz, CHLB Đức đã phát hiện là lượng nội tiết tố adrenalin của tuyến thượng thận và thyroxin của tuyến giáp trạng bội tăng thấy rõ ở người không thừa mỡ máu, nhưng quá thừa… stress! Hậu quả là mạch máu thành tim bất ngờ co thắt thái quá rồi co cứng khiến vùng địa phương lân cận chết đứng vì thiếu dưỡng khí.



Sống với cảnh “chướng tai gai mắt”, tim nào chịu cho nổi, tim đành chọn đường giải thoát cho khỏi kiếp trầm luân.

Bệnh vì ngày nào cũng thế

Điểm đáng nói là tác hại của phản ứng co mạch vô tích sự này tỉ lệ thuận rõ ràng với cường độ và tần suất của stress. Theo các nhà nghiên cứu về bệnh lý do stress ở ĐH Munich, chỉ cần mỗi ngày ba lần căng thẳng, mỗi lần không quá 15 phút, đã đủ để huyết áp dao động theo chiều nhích lần lên trên đi kèm với rối loạn nhịp tim. Lượng máu cần tưới cho đủ để nuôi thành tim, vỏ não, đáy mắt, cầu thận… vì thế phải hụt hẫng. Càng hố nếu tưởng chuyện nhỏ. Thử hỏi liệu ở TP.HCM có mấy ai xì-trết dưới ba lần mỗi ngày trong bối cảnh của cuộc sống “không căng thẳng không về”?! Nói chi đến chuyện ám tiễn sau lưng, búa bổ trên đầu ở nơi làm việc từ đồng nghiệp, sếp lớn tuy không thiếu chiều cao nhưng lại có biệt danh “tiểu nhân”, chỉ cần ngày hai lần đưa con đến trường, thậm chí nhiều trường vì đông con, vì con học thêm, rồi rước về trên đường ngập nước, kẹt xe thì thừa hiểu vì sao xứ mình còn lâu mới hết cảnh bệnh viện quá tải.

Chuyện gì cũng có lý do

Kết quả của công trình nghiên cứu dài hạn được tiến hành ở ĐH London bên nước Anh cho thấy tăng mỡ máu tuy là điều kiện ắt có nhưng vẫn chưa đủ để dẫn đến nhồi máu cơ tim. Đòn bẩy để từ thiếu máu cơ tim chuyển thật nhanh sang thuyên tắc mạch vành chính là sự hiện diện của những chất khiến dòng máu trở nên đậm đặc và mạch máu trên thành tim co thắt đột ngột. Ùn tắc trên đường tuy khổ nhưng chẳng ăn nhằm vào đâu nếu so với kẹt xe trong mạch máu! Thế thì các chất phá hoại này từ đâu mà có. Câu trả lời đã có từ lâu: Stress!

Càng giải sầu càng mau rầu!

Thuốc nào tiêu sầu cho bằng bia bọt?! Kết chỉ ở chỗ nỗi sầu chưa tan thì nỗi rầu vì nhập viện cấp cứu đã đến do trong máu của đệ tử Lưu Linh thừa một cặp độc chất mang tên troponin và homocystein, hai nhân tố rủi ro cao độ vì là đòn bẩy của thiếu máu cơ tim và xuất huyết mạch máu não cho dù huyết áp của nạn nhân trong định mức bình thường.

Với cuộc sống không ngừng “phản cảm”, tim đến lúc nào đó đành chọn thái độ “thà chết sướng hơn”. Kẹt chỉ ở chỗ ngay cả con đường phũ phàng này cũng “kẹt xe” khiến nạn nhân thay vì phủi sạch hồng trần cái rụp cho khỏe thân, lại phải lây lất trên giường cấp cứu, trên ghế xe lăn cho đúng nghĩa đời là bể khổ!