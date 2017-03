Cớ sao trả lãi quá cao?!

Thuốc mạnh dễ thành thuốc… độc! Trái với dược phẩm dẫn xuất từ dược thảo, với thuốc hóa chất tổng hợp chỉ có tác dụng an thần hoặc mạnh, hoặc cực mạnh. Dưới tác dụng chẳng khác nào “gây mê” của thuốc an thần, não bộ bị ức chế tất cả chức năng tư duy. Do đó tuy ngủ được nhưng đầu óc càng lúc càng mù mờ. Thêm vào đó, vì hệ tuần hoàn hoạt động ở mức tối thiểu nên người dùng thuốc bần thần khi thức dậy vì tế bào thiếu dưỡng khí, đặc biệt là tế bào nhạy cảm như tế bào thần kinh trung ương. Hậu quả là người dùng thuốc thậm chí sau thời gian vài tuần đã đủ để khó tránh vừa trầm uất vừa mất ngủ, nghĩa là gậy ông đập lưng ông. Theo kết quả nghiên cứu ở Hoa Kỳ, người dùng thuốc an thần kéo dài hơn ba tháng dễ bị: - Lo sợ vô cớ và mất ngủ dưới dạng thức quá sớm và thức luôn đến sáng. - Nín thở trong khi ngủ khiến thiếu máu đột ngột trong não và trên thành tim. - Phân liệt cá tính dưới dạng hoang tưởng và khuynh hướng tự tử.