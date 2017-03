Đau trên đỉnh đầu

Mỗi khi gặp chuyện bất ngờ, đột ngột khiến tinh thần hốt hoảng, thì xuất hiện cơn đau buốt dữ dội từ sau gáy lan nhanh lên đỉnh đầu, rồi xuống cả vùng trán khiến tôi hoa mắt, đôi lần suýt ngất đi. Cách đây 2 tháng, tôi có tiến hành chụp MRI, phát hiện ra khối u tuyến yên đường kính 3 cm và đã phẫu thuật. Bây giờ đã xuất hiện lại những cơn đau đầu như trước, khiến tôi hết sức lo lắng. Xin hỏi bác sĩ, tôi phải làm thế nào?

- Với các triệu chứng như bạn mô tả, ngoài có thể do khối u đã nói, thì còn có thể do căng cơ và do yếu tố tâm lý. Trong các trường hợp có sang chấn về tâm lý hay xúc động nhiều, các cơ và mạch máu vùng da đầu sẽ bị co thắt lại gây hiện tượng căng cơ và thiếu máu tạm thời. Khi đó bệnh nhân sẽ có cảm giác đau dữ dội ở đầu và sau gáy. Để có chẩn đoán chính xác, bạn cần đến bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh để khám và loại trừ các yếu tố gây đau đầu khác, đặc biệt là tình trạng bệnh của tuyến yên mà bạn vừa mới phẫu thuật xong.

Theo PGS-TS Nguyễn Hoài Nam (TNO)