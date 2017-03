Điếc đột ngột là một trường hợp cấp cứu của tai, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ để lại di chứng điếc nặng, điếc vĩnh viễn.

Tuy nhiên, nhiều người nhận biết nhứng dấu hiệu sớm của bệnh và chỉ đến bệnh viện khi đã quá muộn, dẫn đến việc điều trị khó khăn, hiệu quả thấp.

Nguyên nhân

Trong cuộc sống hiện đại, có nhiều áp lực làm việc ngày càng tăng; học sinh sinh viên áp lực bởi chuyện học hành, thi cử; nhất là những người làm việc trí óc, những người làm ở các ngành nghề liên quan đến con số, tiền bạc như tài chính, ngân hàng, kiểm toán, thủ quỹ...

Bên cạnh đó, nguyên nhân do sinh hoạt ăn uống, sử dụng rượu bia, chất kích thích cũng là những lý do mà tình trạng bệnh điếc đột ngột có xu hướng tăng những năm gần đây.



Khám tai cho người cao tuổi. Ảnh: T.H

Điếc đột ngột cũng là một triệu chứng của rất nhiều bệnh như: Do nhiễm siêu vi (quai bị, zona, cúm, sởi …) làm tổn thương tế bào thần kinh ốc tai. Do những bệnh về mạch máu (do co thắt mạch máu cục bộ, nghẽn tắc mạch máu, máu tới nuôi dưỡng tai thiếu... nên bị tổn thương những tế bào thần kinh thính giác, thường xảy ra ở người tăng huyết áp, xơ vữa động mạch). Do chấn thương (vỡ màng tai trong và các cửa sổ)…

Triệu chứng

Điều nguy hiểm là bệnh điếc đột ngột không có triệu chứng báo trước. Có khi ngủ một đêm, sáng dậy cảm thấy chóng mặt, ù tai như ve kêu (80 - 90% bệnh nhập viện đều có biểu hiện này), như có tiếng sóng vỗ hoặc như cối xay lúa trong tai; hoặc đang nghe truyền hình tự dưng không nghe thấy nữa hoặc bỗng nhiên âm thanh giảm đi, cảm thấy ù tai. Tình trạng ù tai này khác với ù tai khi đi máy bay, sau khi xì mũi mạnh.

Tiếng kêu nhiều hay ít tùy mức độ bệnh. Sau đó bệnh nhân sẽ giảm thính lực rồi điếc. Điếc nhiều hay ít tùy mức độ nặng hay nhẹ.

Phát hiện sớm, điều trị hiệu quả

Điếc đột ngột có thể xảy ra trong vài giờ, vài ngày. Nhưng nếu không phát hiện bệnh sẽ kéo dài cả tháng, thậm chí có khi 4 - 6 tháng.

Thường bệnh nhân đến bệnh viện muộn, chủ yếu từ 7 ngày trở lên. Chỉ có 20 - 30% bệnh nhân vào bệnh viện trong mấy ngày đầu khi có triệu chứng của bệnh.

Nhiều người cứ làm việc, họ quen với tiếng ồn, không để ý vì thấy không ảnh hưởng tới tính mạng. Do đó có bệnh nhân đến khi tai đã tổn thương nặng.

Nếu phát hiện sớm một vài ngày đầu (mới bị cho đến dưới 1 tuần), kết quả điều trị khả quan hơn, phục hồi được 70 - 80% thính lực.

Nếu phát hiện muộn (trên một tuần trở đi), kết quả điều trị sẽ giảm dần, chỉ hồi phục được khoảng 30 - 40% thính lực.

Nếu muộn hơn nữa kết quả điều trị không đạt, có thể điếc đặc.

Tuy nhiên, dù phát hiện và điều trị sớm vẫn không bao giờ lấy lại được hoàn toàn 100% thính lực mà vẫn để lại di chứng.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Vinh

Theo suckhoedoisong