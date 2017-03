Dùng thuốc chữa viêm xoang thế nào cho hiệu quả?

Viêm xoang do nhiều nguyên nhân và nhiều thể. Chẳng hạn như viêm xoang do dị ứng, viêm xoang do nhiễm khuẩn, viêm xoang cấp tính, viêm xoang mạn tính...

Ở mỗi loại bệnh sẽ có biện pháp điều trị khác nhau. Do vậy, điều đầu tiên chúng tôi khuyên bạn là nên đi khám tại chuyên khoa tai mũi họng để được bác sĩ cho dùng thuốc phù hợp với người bệnh. Bạn không được tự ý sử dụng bất cứ loại thuốc nào, kể cả thuốc nhỏ, xịt mũi.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể nói chung về biện pháp điều trị viêm xoang như sau: cần nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước trái cây, xông mũi và vệ sinh mũi (cần theo hướng dẫn của thầy thuốc).

Ngoài ra, cần sử dụng các thuốc thông mũi có thể giúp làm giảm bít tắc đường thở làm giảm triệu chứng. Các thuốc dạng xịt bao gồm pseudophedrine, phenylephrine, naphazoline, chlorzoxazone... Thuốc không nên dùng quá ba ngày vì chúng sẽ trở nên ít hiệu quả và nếu lạm dụng chúng sẽ dẫn đến hiện tượng nhờn thuốc.

Thuốc thông mũi đường uống chứa hoạt chất giả ephedrine hoặc phenylephrine cũng có tác dụng nhưng cũng không nên dùng thuốc kéo dài vì cũng gây nhờn thuốc. Cả thuốc xịt và thuốc uống đều có tác dụng phụ giống nhau là gây tăng nhịp tim và huyết áp, mất ngủ, căng thẳng thần kinh, lo âu, run giật, khô miệng, nhìn mờ và nhức đầu...

Nếu bạn được bác sĩ xác định là viêm xoang do nhiễm khuẩn thì cần phải uống kháng sinh để ngăn ngừa biến chứng, làm giảm triệu chứng và giảm nguy cơ bị viêm xoang mạn tính. Nếu bạn bị viêm xoang do dị ứng với môi trường thì bác sĩ sẽ cân nhắc kê cho bạn dùng kháng histamin để giảm phù nề niêm mạc xoang...

Nếu bạn bị viêm xoang cấp thì có thể cần dùng một hay nhiều loại thuốc. Đối với viêm xoang cấp tái hồi hoặc viêm xoang mạn tính, có thể thêm thuốc corticoid xịt mũi để làm giảm triệu chứng.

Tuy nhiên, chúng tôi xin được nhắc lại là muốn sử dụng thuốc bạn cần phải có toa của bác sĩ. Điều quan trọng là dự phòng viêm xoang tái phát bằng cách nếu bạn biết các tác nhân có thể gây dị ứng dẫn đến viêm xoang thì nên tránh; nên giữ ấm mũi, vệ sinh sạch khoang miệng bằng nước muối sinh lý để dự phòng nhiễm trùng đường hô hấp trên.

Cùng với đó, bạn cần giảm thiểu tiếp xúc với những người đang bị cảm cúm, cảm lạnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước, đặc biệt là trước bữa ăn. Điều trị dứt điểm tình trạng sâu răng cũng giúp tránh bị viêm xoang do biến chứng của sâu răng. Giữ độ ẩm không khí trong phòng ở mức hợp lý, phòng làm việc, phòng ngủ nên thoáng mát sạch sẽ...

DS Trần Thanh Nhật