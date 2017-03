Hay bị hoa mắt, chóng mặt là mắc bệnh gì?

Tôi đã uống một số thuốc bổ nhưng không khỏi. Xin hỏi tôi bị bệnh gì? Phạm Văn Hà (Thanh Hóa)

Trả lời:

Chóng mặt là một cảm giác chủ quan của người bệnh. Người bệnh cảm thấy tự nhiên mọi vật xung quanh mình đều quay theo một chiều nhất định, có khi nhìn vật nhòe không rõ, người nôn nao khó chịu…







Có rất nhiều nguyên nhân gây chóng mặt. Hình minh họa

Có nhiều nguyên nhân gây chóng mặt như bệnh lý ở tai, những rối loạn về mắt ở người nghiện rượu, thiếu máu, bệnh lý của đốt sống cổ, thiểu năng tuần hoàn não, hạ huyết áp, tăng huyết áp, xơ hóa mạch máu, các bệnh về tim mạch, nhiễm độc thuốc như các thuốc độc với tiền đình ốc tai…

Về điều trị, cần xác định nguyên nhân gây chóng mặt. Nếu chóng mặt do rối loạn mạch máu, cần nghỉ ngơi yên tĩnh. Nếu do nhiễm độc thuốc, phải ngừng thuốc.

Trường hợp của bạn bị chóng mặt lúc ngủ dậy có thể là chóng mặt tư thế do huyết áp tăng hoặc tụt huyết áp tư thế, cũng có khi do hạ đường huyết. Tuy nhiên, nếu chưa biết nguyên nhân thì điều trị triệu chứng chóng mặt bằng các thuốc kháng histamin như stugeron, papaverin, thuốc an thần như seduxen (diazepam), chống nôn bằng phenothiamin. Bạn nên đi khám để xác định nguyên nhân như khám tai mũi họng, tim mạch, xét nghiệm máu.

BS. Nguyễn Văn Lý