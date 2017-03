Ho nửa đêm về sáng là bệnh gì?

Trả lời:

Chào bạn !

Bạn có ho kéo dài từ 2 giờ sáng trở đi, ban ngày lại bình thường, bạn có đi khám nhưng không nêu rõ là được chẩn đoán bệnh như thế nào và dùng thuốc gì để điều trị.





Hình minh họa

Bạn ho khan hay ho có đờm? Ho có kèm theo sốt về chiều hay không? Ngoài ho ra bạn có triệu chứng nào khác hay không? Ho kéo dài với thời gian đã bao lâu? Bạn không nêu rõ trong câu hỏi của mình

Tuy nhiên theo cách mô tả của bạn tôi đoán rằng bạn có ho khan, không có đờm, không có sốt chiều và không có các triệu chứng nào khác. Theo tôi phỏng đoán, có thể bạn có ho khan và có cảm giác ngứa trong cổ họng, và khi đó ho như là một phản xạ.

Nếu bạn chỉ có ho khan như tôi đã phỏng đoán, có thể nguyên nhân gây ho do viêm họng mạn tính, hoặc ho do dị ứng với yếu tố thời tiết lạnh, khi đó điều trị bằng thuốc ho do căn nguyên dị ứng sẽ có hiệu quả, ví dụ như Theralene, tuy nhiên thuốc gây buồn ngủ nên cần lưu ý về liều lượng cũng như khi lái xe hay vận hành máy móc.

Nếu ho có đờm thì thường là một tình trạng của nhiễm khuẩn và phải sử dụng kháng sinh, đủ liều, đủ thời gian để điều trị nhiễm khuẩn.

Để điều trị hiệu quả, cần xác định đúng nguyên nhân, vì vậy bạn cần khám chuyên khoa để được điều trị. Chúc bạn mau khỏi bệnh !

ThS. BS Nguyễn Kiên Cường