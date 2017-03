Làm sao chọn được thịt bò tươi ngon?

Bách Cẩm (TP.HCM)

Về nguyên tắc, khi bơm nhiều nước thì thịt bò sẽ nhão, tạo môi trường cho vi sinh vật phát triển, làm phân huỷ thịt. Bằng cảm quan, người tiêu dùng cũng có thể nhận biết được thịt bò có bị bơm nước hay không: thịt bị bơm nước dưới da sẽ căng mọng, da mềm, nhũn, nhão, khi ấn vào có thể thấy chảy nước, có màu sắc không đều, không tự nhiên. Khi nấu, thịt sẽ chảy nhiều nước, thịt ngót hơn so với bình thường.

Theo hướng dẫn của cục An toàn thực phẩm (bộ Y tế), thịt bò tươi, còn tốt sẽ có màu đỏ tươi tự nhiên đặc trưng, mỡ màu vàng nhạt, độ đàn hồi tốt (ấn tay vào miếng thịt và bỏ ra không để lại vết tay), bề mặt khô, mịn, ráo nước, mùi bình thường đặc trưng của thịt bò. Còn thịt kém chất lượng, ôi hư sẽ có màu sậm (nâu đỏ), mỡ vàng đậm, xương cũng có màu vàng (bệnh loét da quăn tai…), độ đàn hồi kém, thịt nhão, bề mặt thịt nhớt, có mùi hôi. Riêng trường hợp bò bị một số bệnh như lở mồm long móng, bệnh than… thì phủ tạng sẽ xuất huyết, bầm đen, mềm nhũn; máu đen, không đông hẳn, trong tim (tâm thất) có nhiều máu không đông, trên niêm mạc có những đốm máu đọng lại; tổ chức liên kết dưới da có dịch màu vàng; lách bò sưng to gấp 2 – 6 lần bình thường, màu đen, mềm nhũn; hạch sưng to, xuất huyết, màu vàng, đỏ sẫm hoặc đen. Thịt bò có màu tái xanh, có những nốt trắng tròn giữa các thớ thịt là biểu hiện bò bị sên, sán hay bị gạo...