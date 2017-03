Nghiến răng khi ngủ, chữa sao cho hết?

Bác sĩ có thể hướng dẫn cho em bài thuốc dân gian nào có thể chữa tật xấu này không? Mong được sự hướng dẫn từ bác sĩ. Em xin chân thành cảm ơn! (Nguyễn Thị Mỹ Huyền)

Trả lời:

Chào bạn! Khi đi ngủ hay nghiến răng là một thói quen hình thành từ nhỏ, nguyên nhân gây nghiến răng được các nhà khoa học cho rằng răng không khít khi khép hai hàm và do nguyên nhân stress; có thể do tổn thương não hoặc bệnh lý thần kinh cơ, có thể do sử dụng một số loại thuốc chống trầm cảm..v.v.







Hình minh họa

Về điều trị bạn mong muốn điều trị theo Đông y, chúng tôi không có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Phương pháp điều trị bằng Tây y như sau:

- Nếu bạn bị stress: điều trị bằng tâm lý liệu pháp và thư giãn (thể dục, thiền tâm,…). Sử dụng thuốc giãn cơ để giảm co thắt cơ hàm.

- Nếu do vấn đề về răng: cần khám bác sĩ răng hàm mặt, chỉnh hình răng để khớp cắn tốt hơn, có thể đeo hàm nhựa bảo vệ răng khi ngủ để tránh tổn thương do nghiến răng quá mạnh.

- Do bệnh lý thần kinh cơ hay tổn thương não: Chủ yếu là dùng các biện pháp bảo vệ răng và khớp cắn.

- Do thuốc: ngưng sử dụng thuốc có tác dụng phụ gây nghiến răng hoặc dùng thêm thuốc giãn cơ, an thần để làm giảm nghiến răng.

Chúc bạn mạnh khỏe !

ThS. BS Nguyễn Kiên Cường