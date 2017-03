Ngủ ngày làm tăng nguy cơ tử vong sớm

Một nghiên cứu mới đây của các nhà nghiên cứu tại Đai Học Cambridge chỉ ra rằng nhu cầu ngủ thường xuyên suốt cả ngày là dấu hiệu của việc bạn có vấn đề về sức khỏe.

Nghiên cứu này thu thập tài liệu từ tổ chức The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-Norfolk và nghiên cứu thói quen của hơn 16000 người sống tại Mỹ ở lứa tuổi từ 40 đến 79.

Sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy rằng những người ngủ hơn 1 tiếng mỗi ngày vào ban ngày có tỷ lệ nguy cơ tử vong sớm cao hơn những người không có thói quen này 32% (nghiên cứu được thực hiện trong 13 năm).

Những nguyên nhân tử vong rất đa dạng bao gồm bệnh tim mach, ung thư và các bệnh hô hấp - những bệnh liên quan mật thiết đến thời gian ngủ. Trên thực tế, những người ngủ ngày hơn 1 tiếng có nguy cơ tử vong cao gấp đôi người bình thường do các bệnh đường hô hấp.

Kết quả được công bố trên nhật báo nghiên cứu dịch tễ học của Mỹ.

Các tác giả nghiên cứu viết: "Chúng tôi cũng đã cân nhắc đến việc những ứng viên tham gia nghiên cứu có các vấn đề về sức khỏe trước đó, cộng thêm việc sử dụng thuốc chữa bệnh gây nên mệt mỏi và buồn ngủ.”

Tuy nhiên, bạn cũng đừng nhận định quá tiêu cực về việc ngủ ngày. Mặc dù có nhiều tác hại nhưng không có nghĩa ngủ ngày hoàn toàn là xấu. Và cũng đừng quên trước đây khoa học đã chứng minh rằng một giấc ngủ chợp mắt có thể cải thiên trí nhớ, sự tập trung là thậm chí là các vấn đề bệnh tim – đặc biệt là nếu bạn ngủ dưới nửa tiếng.

Trong khi còn quá sớm để đưa ra kết luận rõ ang, chúng ta cũng nên lưu ý rằng các bệnh trong lúc ngủ như ngưng thở lúc ngủ có thể gây ra mệt mỏi suốt ngày, và cũng liên quan đến khả năng tử vong sớm.

Tuy nhiên, từ những kết quả nghiên cứu trên, các nhà khoa học khuyến nghị rằng nếu bạn thường xuyên có nhu cầu ngủ ngày trong suốt cả ngày thì bạn nên đi kiểm tra sức khỏe./.

Theo Thùy Dương (VOVonline,Sciencealert.com.au)