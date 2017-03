nhận biết bệnh trĩ

Bệnh trĩ xảy ra là do ống hậu môn là nơi có nhiều tĩnh mạch nằm dưới lớp niêm mạc, khi các tĩnh mạch này giãn ra tạo thành các búi gấp khúc, ngoằn ngoèo đó là các búi trĩ, chính là bệnh trĩ.

Có thể hiểu trĩ là trạng thái giãn tĩnh mạch quá mức vùng hậu môn. Đó là do sự phồng lên của một hay nhiều tĩnh mạch thuộc hệ thống tĩnh mạch trĩ trên hoặc tĩnh mạch trĩ dưới của trực tràng (hay cả hai). Nếu các xoang tĩnh mạch trĩ trên phồng to được gọi là trĩ nội. Nếu các xoang tĩnh mạch trĩ dưới (trực tràng dưới) phồng to được gọi là trĩ ngoại, nếu cả xoang tĩnh mạch trên và dưới đều phình giãn to là trĩ hỗ hợp.

Có bốn loại trĩ: Trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp và trĩ vòng. Các búi tĩnh mạch khi chưa bị căng giãn, có chức năng của một cái đệm, giữ vai trò khép kín hậu môn. Trường hợp trĩ hỗn hợp hay trĩ nội lâu ngày kết hợp với trĩ ngoại kéo theo niêm mạc sa xuống và xuất hiện các búi trĩ phụ tạo thành vòng tròn trĩ còn gọi là trĩ vòng.