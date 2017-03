Những quan niệm dân gian sai lầm trong và sau thời kỳ mang thai

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo: Phụ nữ khi mang thai cần chuẩn bị tinh thần, sức khỏe để mang thai và làm mẹ. Tiếp cận y tế ngay từ khi có dấu hiệu mang thai. Làm đầy đủ theo hướng dẫn của Bác sĩ Sản phụ khoa. Khám, điều trị các chu kì quan trọng trong thai kỳ. Nắm được vai trò quan trọng của acide folique trước và trong kì mang thai. Khí độc Nomoxide Carbon (khí CO) Là sản phẩm cháy không hoàn toàn của chất chứa carbon, thường có ở nơi không khí kém (phòng kín, khu vực ít lưu thông khí…). Không màu, không mùi, không vị, khuếch tán mạnh, không gây kích thích, tỉ trọng xấp xỉ tỉ trọng không khí. Là khí gây ngạt hệ thống, giảm vận chuyển oxy đến tế bào, giảm co bóp cơ tim, rối loạn chức năng tế bào, ức chế co bóp cơ tim. Ngộ độc CO xuất hiện nhanh và thường tử vong nhanh chóng. Di chứng thần kinh 4-40%. Thai nhi và người cao tuổi có nguy cơ ngộ độc mạnh do CO gây ra.