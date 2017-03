Nịnh đầm ngày Chủ nhật

Bảo vệ sức khỏe không là chuyện nhỏ Mặc dầu đã có nhiều cải thiện song song với tiến độ phát triển của kinh tế-xã hội nhưng các mô hình chăm lo sức khỏe cho phụ nữ ở nước ta tất nhiên chưa thể so sánh với các nước có mạng lưới y tế với cấu trúc hoàn chỉnh vì nền y tế xứ mình còn đa đoan với tình trạng thực phẩm không an toàn, với bệnh nghề nghiệp và ngay cả với bệnh bội nhiễm vẫn chưa nằm trong vòng kiểm soát. Dù vậy đó không thể là lý do để xem thường các biện pháp phát hiện sớm bệnh lây lan như lao phổi, viêm gan cho phụ nữ trẻ, cũng như mô hình tầm soát ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư cổ tử cung cho đối tượng vào tuổi mãn kinh, thay vì chỉ tập trung vào chuyện đo loãng xương ở người lớn tuổi khi đằng nào xương cũng đã loãng!