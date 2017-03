Răng tự nhiên bị mẻ là bị bệnh gì?

(Tôi không mấy khi ăn quá nóng, cũng không bao giờ uống nước đá, ăn kem v.v...) - Có cách gì để hạn chế hiện tượng răng bị mẻ không? - Đối với những răng bị mẻ có thể đắp được không? Giá đắp một răng có cao lắm không? Nam, 54 tuổi.



Có nhiều nguyên nhân khiến răng bị mẻ, vỡ. Hình minh họa

Trả lời:

Chào bác!

Mẻ răng tự nhiên không do chấn thương có thể do một vài nguyên nhân sau gây nên:

Thứ nhất, do răng bị mài mòn tự nhiên bởi các thức ăn có tính a xít, thường do có thói quen sử dụng thực phẩm thường xuyên có tính a xít như dưa chua, cà muối, măng, giấm ớt, cà phê, rượu… Hạn chế bằng cách giảm ăn uống các thực phẩm có tính a xít.

Thứ hai, do tình trạng thiếu can xi dẫn tới răng dễ bị vỡ tự nhiên. Hạn chế bằng cách bổ sung can xi, ăn thức ăn có nhiều can xi.

Thứ ba, một số người có thói quen nghiến răng hoặc có tật nghiến răng khi ngủ. Điều này tác động lâu dài làm tổn thương răng và làm răng dễ vỡ. Hạn chế bằng cách không nên nghiến răng, mang hàm bảo vệ bằng nhựa chống nghiến răng khi ngủ.

Thứ tư, có thể là do thói quen ăn các vật cứng, cắn vật cứng cũng làm răng dễ bị mẻ. Hạn chế không ăn, nhai vật cứng, như xương động vật các loại.

Khi bị mẻ răng, bác có thể phục hồi lại những răng bị mẻ. Giá tiền tùy theo phương pháp và vật liệu phục hồi. Nếu trám răng bằng composit thì cũng rẻ, trong vòng vài trăm ngàn một răng.

Bác nên đến khám nha sĩ để có tư vấn cụ thể hơn về nguyên nhân và phương pháp điều trị.

Chúc bác sức khỏe!

ThS. BS Nguyễn Kiên Cường