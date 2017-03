Sai một li đi một mạng người

Bệnh tăng huyết áp có triệu chứng rất nghèo nàn và rất phức tạp, tùy thể trạng của từng người mà có các dấu hiệu bệnh lý khác nhau. Nếu bệnh nhẹ có các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, ù tai, hoa mắt, mất ngủ... Bệnh nặng có các triệu chứng như đau đầu dữ dội, đau vùng tim, thị lực giảm sút, người bệnh thở gấp, mặt đỏ bừng hoặc tái xanh, thậm chí có thể nôn hoặc buồn nôn, hốt hoảng...

Dưới đây là những lầm tưởng thường thấy về bệnh tăng huyết áp.

Bệnh chỉ có ở người cao tuổi

Trước đây, tăng huyết áp luôn tỉ lệ thuận với độ tuổi, nhất là vào giai đoạn lão hóa nên dẫn đến cách hiểu sai lầm về bệnh tăng huyết áp, đó là bệnh đương nhiên chỉ có ở người cao tuổi. Ngày nay, tăng huyết áp được y học chứng minh là một bệnh lý không ngoại trừ bất cứ người nào và đây là một căn bệnh của xã hội loài người. Người có huyết áp tối đa cao có nguy cơ gặp phải các tai biến nguy hiểm cao hơn so với người có huyết áp tối đa bình thường, nếu có biện pháp điều trị tốt sẽ giúp phòng ngừa được các bệnh về tim và mạch máu não cho họ. Do đó tăng huyết áp không phải là bệnh của người cao tuổi và càng không phải người trẻ tuổi là không mắc bệnh.





Tăng huyết áp không phải là bệnh của người cao tuổi và càng không phải người trẻ tuổi là không mắc bệnh.

Tăng huyết áp là do căng thẳng thần kinh

Có rất nhiều người bệnh cho rằng tăng huyết áp là do bị kích thích về tinh thần và bị căng thẳng về thần kinh cho nên việc điều trị hết sức qua loa, chỉ điều trị khi họ cảm thấy khó chịu, căng thẳng về tinh thần. Kiểu điều trị này thật hết sức nguy hiểm bởi bệnh tăng huyết áp đâu chỉ do căng thẳng quá mức về tinh thần mà y học đã chứng minh rằng tăng huyết áp là một bệnh và đã có rất nhiều người sống trong điều kiện thoải mái nhẹ nhàng nhưng vẫn bị tăng huyết áp. Thuật ngữ “tăng” ở đây có nghĩa là quá mức, còn “áp” chỉ là áp lực của dòng máu tác động lên trên thành mạch. Do đó nếu áp lực máu tăng cao mà không có biện pháp can thiệp để hạ thấp thì sẽ nguy hiểm cho mạch máu, nhất là mạch máu não.

Đánh giá bệnh bằng cảm giác của mình

Triệu chứng của bệnh tăng huyết áp và mức độ nặng, nhẹ của bệnh thường không đi đôi với nhau. Có thể triệu chứng của bệnh hết sức rõ ràng nhưng có thể huyết áp lại không cao, ngược lại có những người huyết áp rất cao nhưng triệu chứng lâm sàng thì chẳng rõ ràng gì cả. Do không nhận biết được chính xác các triệu chứng của bệnh nên họ sẽ không uống thuốc, dẫn tới các chứng bệnh khác nhau cùng phát sinh như tim phì đại, nhồi máu cơ tim... Còn với người tăng huyết áp mà triệu chứng lâm sàng không có cũng cần tiến hành điều trị giảm huyết áp một cách tích cực, điều này phụ thuộc vào tuổi tác, chỉ số huyết áp, tình trạng bị tổn thương của các phủ tạng như tim, não, thận và các nhân tố gây nguy hiểm khác.

Tự chọn biện pháp điều trị

Có không ít người khi bác sĩ khuyên ngoài việc uống thuốc hạ huyết áp hằng ngày, họ cần phải thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt như giảm béo, năng tập thể dục thể thao, chế độ ăn giảm muối thì người bệnh lại chọn lấy một trong những cách trên để thay thế cho việc uống thuốc và nhất là chỉ uống thuốc cầm chừng, tức là khi nào cảm thấy “khó chịu” mới uống thuốc. Trên thực tế, những phương pháp điều trị không uống thuốc chỉ là các phương pháp bổ trợ chứ không thể thay thế được việc điều trị bằng thuốc. Cách điều trị như trên hoàn toàn sai lầm và rất nguy hiểm.

Tự ý ngưng thuốc khi cho rằng đã khỏi bệnh

Rất nhiều người bị bệnh tăng huyết áp, sau khi uống thuốc một thời gian, trị số huyết áp trở lại mức bình thường, thế là họ tự cho phép mình ngừng uống thuốc vì họ cho rằng mình đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, không cần đến thuốc nữa. Trên thực tế, số lượng người mắc bệnh tăng huyết áp mà điều trị khỏi rất hiếm vì tăng huyết áp là một loại bệnh không tìm được nguyên nhân rõ ràng, do vậy chủ yếu là điều trị triệu chứng và phải điều trị lâu dài, liên tục. Trong quá trình điều trị còn phải thường xuyên kiểm tra, điều chỉnh nhằm phòng, chống những biến chứng do nó gây ra. Vì vậy phần lớn những người tăng huyết áp đều phải uống thuốc huyết áp suốt đời.

Qua những lầm tưởng về bệnh tăng huyết áp của người bệnh, chúng tôi muốn nhắc nhở tới mọi người, những người chưa, sẽ và đã mắc bệnh tăng huyết áp là luôn cảnh giác, thường xuyên kiểm tra sức khỏe, duy trì mức độ huyết áp bình thường. Tuy nhiên, không phải người có huyết áp 150 mmHg thì sẽ an toàn hơn người có huyết áp 200 mmHg mà sự an toàn tính mạng chủ yếu là do ý thức bảo vệ sức khỏe. Bởi vì mặc dù người huyết áp cao 200 mmHg nhưng biết cách chú ý giữ gìn sức khỏe, uống thuốc đều đặn theo đúng chỉ định của bác sĩ, sống điều độ thì sẽ giúp huyết áp ổn định lại. Ngược lại, người huyết áp chỉ ở mức 150 mmHg mà không chịu giữ gìn, ăn uống vô tội vạ, không tập luyện thường xuyên thì rất dễ tiến triển thành bệnh nặng. Vì thế không phải tùy thuộc vào chỉ số huyết áp cao hay thấp mà quan trọng là cần phải hiểu đúng về căn bệnh này để có thái độ đúng đắn trong việc điều trị.