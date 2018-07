Bệnh hiếm khiến chàng kỹ sư sụt 10 kg một tháng

Ngày 25-7, khoa Huyết học BV Chợ Rẫy thông tin về ca bệnh hiếm gặp, chỉ dưới một người mắc trên 100.000 dân. Căn bệnh hiếm khiến chàng kỹ sư TNMQ (30 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM) cách nhập viện ba tuần khiến ho khan, ăn uống kém, mệt mỏi, xanh xao, chóng mặt, nôn ói sau ăn nên sụt liền 10 kg một tháng. Năm ngày trước nhập viện, bệnh nhân sốt nhẹ về chiều.

Tại bệnh viện, do bệnh nhân sốt và thiếu máu nên được chuyển khoa Huyết học theo dõi. Những ngày sau đó, bệnh nhân có nhiều diễn biến phức tạp như khó thở, sốt trên 40 độ C, tràn ít dịch màng ngoài tim, ngoài phổi...

Khoa Huyết học đã tiến hành mời các chuyên khoa tiêu hóa, nội hô hấp chẩn đoán để tìm ra nguyên nhân bệnh. Tuy nhiên, các xét nghiệm lao, ung thư, sốt xuất huyết... đều âm tính. Đến lúc này, các bác sĩ mới nghĩ đến căn bệnh still rất hiếm gặp. Bản thân bệnh nhân đã từng mắc căn bệnh này vào năm 2016, nhập BV Chợ Rẫy và được chữa khỏi với triệu chứng điển hình của bệnh là sốt kéo dài, đau khớp gối.



Các bác sĩ thông tin về căn bệnh still chàng trai (bên trái) mắc phải. Ảnh: HL

Tuy nhiên, ở lần nhập viện này, bệnh nhân đều không có các biểu hiện điển hình của căn bệnh still như đau khớp khiến các bác sĩ khó khăn tìm lời giải. Bệnh nhân đã được điều trị kháng sinh và xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh sau một tuần.

Theo các bác sĩ, bệnh still là loại bệnh viêm hệ thống gây rối loạn hệ thống miễn dịch, chưa rõ nguyên nhân. Bệnh được George Still đề cập vào năm 1897 nên có tên là still. Bệnh still người lớn có các triệu chứng không đặc hiệu nên bệnh nhân hay bị chẩn đoán muộn và điều trị không đúng tại các cơ sở y tế. Thông thường, bệnh nhân still sẽ được điều trị tại khoa Nội cơ xương khớp.



Triệu chứng hồng ban điển hình trong bệnh still. Ảnh: HL

Các đặc điểm lâm sàng nổi bật của bệnh là sốt cao kéo dài, đau khớp hoặc viêm khớp, có các ban ngoài da. Bệnh có thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào, tuy nhiên bệnh ít gặp ở người cao tuổi. Sốt thường kéo dài nhiều tuần làm cho bệnh nhân suy kiệt, gầy sút nên dễ chẩn đoán nhầm với bệnh máu ác tính hoặc bệnh nhiễm khuẩn.

“Do bệnh miễn dịch cơ chế chưa rõ nên thường diễn tiến phức tạp như viêm khớp tạm thời hoặc kéo dài thành mạn tính, cứng khớp, teo cơ phải phẫu thuật hoặc bệnh bùng phát cấp tính gây tổn thương cơ quan nội tạng như gan sẽ khiến bệnh nhân tử vong. Do đó, bệnh nhân được chẩn đoán bệnh still cần phải theo dõi lâu dài và làm các xét nghiệm theo dõi đáp ứng điều trị" - BS Lại Thị Thanh Thảo lưu ý.