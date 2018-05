Bệnh viện tại TP.HCM oằn mình cấp cứu hơn 8.000 người dịp lễ

Chiều 1-5, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết trong 3 ngày nghỉ lễ từ 28-4 đến 30-4, các bệnh viện trên địa bàn thành phố ghi nhận hơn 51.000 lượt khám chữa bệnh, 8.000 lượt khám cấp cứu, tai nạn, và 26 người chết, trong đó có 4 người chết do tai nạn giao thông (TNGT).

Trong số 8.000 lượt bệnh nhân nhập viện cấp cứu, có 953 trường hợp TNGT, 775 trường hợp tai nạn sinh hoạt, 207 trường hợp cấp cứu do đả thương, 29 ca ngộ độc và 4.794 ca cấp cứu nhập viện do nguyên nhân khác. Các bác sĩ đã thực hiện 1.219 ca phẫu thuật và chỉ định 6.130 trường hợp nhập viện tiếp tục điều trị.

Vụ tai nạn trên đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM) khiến 3 người nhập viện ngày 1-5. Ảnh: H.TÂM.



Tại BV Chợ Rẫy, trong 3 ngày nghỉ lễ đã tiếp nhận 854 trường hợp nhập viện cấp cứu, trong đó có khoảng 20% các trường hợp do tai nạn giao thông, đa số là những ca chấn thương nặng, được chuyển viện từ tuyến dưới lên. “Nếu so sánh với những năm trước thì kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay, số lượng các ca cấp cứu tương đương nhau, không có nhiều biến động. Tuy nhiên, số lượng ca bệnh nặng có thể sẽ tăng lên sau ngày 1-5 do bệnh nhân chuyển viện từ tuyến địa phương tăng lên”, BS Lê Phước Đại cho hay.



Tại BV Quận 2, trong hai ngày 29 và 30-4 cũng tiếp nhận 250 trường hợp cấp cứu (trong đó 22 ca do TNGT, 1 ca tử vong). “Do nhiều người dân sẽ quay trở lại TP.HCM trong tối ngày hôm nay và sáng ngày mai nên dự kiến số ca nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông có thể sẽ tiếp tục tăng lên”, BS Diêu Hà Lam, Trưởng Khoa Cấp cứu, BV Quận 2 dự báo.

Còn tại BV Nhân dân 115, BS CKII Nguyễn Hữu Tâm – Trưởng khoa Chấn thương – Chỉnh hình cho biết, theo số liệu thống kê trong 3 ngày, tính đến đầu giờ chiều 1-5, khoa tiếp nhận 677 bệnh nhân, trong đó có hơn 67 ca do TNGT.

Số liệu tại Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, trong hai ngày 28 và 29-4, Trung tâm ghi nhận không có ca bệnh. Ngày 30-4, đội ngũ y bác sĩ tại trung tâm trực tiếp sơ cấp cứu 10 ca do TNGT. Các trường hợp chủ yếu đa chấn thương được chuyển viện đến các BV Nhân dân 115, BV Trưng Vương. Số liệu không ghi nhận trường hợp tử vong.