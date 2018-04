BS đối mặt phơi nhiễm HIV khi cắt khối u ung thư 6kg

Đó là trường hợp của bệnh nhân DTTN (26 tuổi, quê ở Long An). Chị N. mắc một lúc hai loại ung thư buồng trứng, ung thư vú và nhiễm HIV.



Trước đó, chị N. đến BV trong tình trạng khối u ung thư buồng trứng phình to và khối u ở vú sưng to, chảy dịch. Tại đây, dù biết chị N. nhiễm HIV, nguy cơ phơi nhiễm cao, các bác sĩ vẫn quyết định tiến hành ca mổ để giữ mạng sống cho bệnh nhân. Bệnh nhân được phẫu thuật khối u buồng trứng trước rồi sẽ tiếp tục vào hóa trị để điều trị ung thư vú. Chị N. được đưa lên bàn mổ ngày 1-4.



Bác sĩ đang cắt khối u buồng trứng 6kg cho bệnh nhân. Ảnh: BS



“Mặc dù bệnh nhân nhiễm HIV nhưng chúng tôi không thể không phẫu thuật bởi bệnh nhân có thể tử vong nhanh chóng do mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư, đồng thời hệ miễn dịch rất kém do nhiễm HIV. Chúng tôi phải hết sức thận trọng, vì chỉ một sơ sẩy nhỏ, hoặc sự không ăn rơ của ê kip là các nhân viên trong kíp mổ có thể bị phơi nhiễm HIV ngay. Đối với việc mổ buồng trứng, các mạch máu tăng sinh rất nhiều, có khi to bằng chiếc đũa, nếu không kiểm soát tốt, máu có thể xịt ra bất cứ lúc nào, khi ấy có thể bắn vào mắt các y, bác sĩ thực hiện phẫu thuật”, BS Tiến kể nguy cơ nhiễm HIV mà các y, bác sĩ phẫu thuật phải đối mặt.

Ca phẫu thuật “căng não” kết thúc thành công sau hai giờ đã lấy được khối u 6kg ra khỏi buồng trứng bệnh nhân. Bên cạnh đó, việc chăm sóc tiền phẫu và hậu phẫu cho cho bệnh nhân cũng vô cùng gian nan bởi vết thương đã bị lở loét, nguy cơ phơi nhiễm cho nhân viên y tế và các bệnh nhân khác rất cao. Hiện sức khỏe của bệnh nhân sau phẫu thuật cắt u buồng trứng đã ổn định và đang được tiếp tục vô hóa chất để điều trị ung thư vú.

Được biết, cách đây 3 năm, chị N. phát hiện khối bướu ở vú và nhiễm HIV, có thể do lây bệnh từ chồng. Chị chán nản buông xuôi để bệnh ngày càng nặng hơn đến khi bướu ở nách sưng to, chảy dịch có mùi hôi thối và bụng ngày một phình to lên. Được người nhà khuyên nhủ nhiều lần, chị N. mới đến BV Ung bướu TP.HCM để chữa trị.