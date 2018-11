Bụng ‘banh chành’ sau hút mỡ

Trong vai ông chồng của bà vợ có vòng hai quá “phì nhiêu” sau khi sinh con, PV Pháp Luật TP.HCM tìm đến vài cơ sở thẩm mỹ viện để được tư vấn các phương pháp lấy mỡ bụng.



Bụng thon thả sau 10 ngày “đốt mỡ”?

PV hỏi phương thức giảm béo vùng bụng, một nhân viên của cơ sở thẩm mỹ viện trên địa bàn quận 3, TP.HCM niềm nở cho hay: “Chỗ em thực hiện liệu trình giảm béo vùng bụng theo công nghệ Mỹ. Đầu tiên, bên em kiểm tra sơ bộ tình trạng vùng mỡ cần giảm. Tiếp theo, bên em xác định nguyên nhân mỡ tích tụ để đưa ra phương pháp giảm mỡ phù hợp. Nếu vợ anh đồng ý, bên em sẽ lên phác đồ điều trị”.

“Hiện bên em có chương trình khuyến mãi cho khách hàng giảm mỡ bụng với giá trọn gói chỉ 5 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ dành cho 50 khách hàng đầu tiên. Anh đưa chị tới đây sớm sớm nghe” - nhân viên này xởi lởi.

PV tiếp tục đến một cơ sở thẩm mỹ viện trên địa bàn quận 10, TP.HCM. Tại đây, PV được nhân viên giới thiệu phương pháp “siêu giảm béo” vùng bụng bằng công nghệ Nhật Bản.

“Công nghệ tối ưu của Nhật Bản lấy sạch toàn bộ lượng mỡ thừa vùng bụng, mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc. Chỉ sau 10 ngày, vòng bụng thu gọn 12 cm và có thể giảm tới 8 kg. Bên em cam kết trả lại tiền nếu không hiệu quả” - nhân viên này nói.

“Bác sĩ bên em dùng thiết bị của Nhật Bản di chuyển trên vùng bụng để phá vỡ các mô mỡ tầng sâu và đốt cháy hóa lỏng mỡ. Phương pháp này còn có tác dụng triệt tiêu các tinh thể mỡ. Phương pháp này an toàn cho cả phụ nữ sau sinh và đang cho con bú. Điều đáng nói, phương pháp này còn có tác dụng chặn đứng nguy cơ tích tụ mỡ trở lại” - nhân viên này nói thêm.

“Bên em đã giảm béo vùng bụng cho cả triệu khách hàng. Trong đó, một nửa là doanh nhân, chính khách. Sau khi giảm béo vùng bụng, khách hàng không cần ăn kiêng, không cần luyện tập. Liệu trình giảm béo vùng bụng được thực hiện trong 10 buổi, mỗi buổi từ 90 phút tới 120 phút với giá trọn gói là 6 triệu đồng” - nhân viên này cho biết.



Bác sĩ bệnh viện thẩm mỹ đang thực hiện lấy mỡ bụng cho một khách hàng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Bị khách hàng kiện

Mới đây, khách hàng làm đơn gửi tới Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phản ánh liệu trình giảm béo vùng bụng, eo… không mang lại hiệu quả của cơ sở thẩm mỹ US International Clinic & Spa (459B Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM).

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sáng 21-11, BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết khách hàng phản ánh cơ sở thẩm mỹ nói trên tiêm thuốc giảm béo nhưng trọng lượng không giảm, vòng bụng không thay đổi.

“Từ phản ánh của khách hàng, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM kiểm tra đột xuất. Thanh tra ghi nhận cơ sở nói trên chỉ được cấp phép loại hình hoạt động là chăm sóc da. Do vậy, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM yêu cầu cơ sở ngưng ngay việc thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ về y tế chưa được cơ quan chức năng cho phép” - BS Mai nói.

Theo BS Mai, liên quan đến phản ánh thực hiện liệu trình giảm béo vùng bụng, eo… không hiệu quả của khách hàng đối với cơ sở thẩm mỹ US International Clinic & Spa, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng đã kiểm tra nhưng chưa phát hiện nội dung sai phạm theo như phản ánh trong đơn.

“Cách đây một tuần, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã chuyển đơn thưa của khách hàng đối với cơ sở thẩm mỹ US International Clinic & Spa tới PA03 (Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.HCM - PV) và Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để làm rõ những nội dung phản ánh. Sau khi có kết quả chính thức, Sở Y tế TP.HCM sẽ cung cấp cho báo chí” - BS Mai nói thêm.

Đốt mỡ bụng, đốt luôn… da

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc BV Thẩm mỹ JW Hàn Quốc (TP.HCM), cho biết phương pháp giảm béo vùng bụng hiệu quả nhất hiện nay là dùng thiết bị đưa nước muối sinh lý vào cơ thể rồi dùng dụng cụ đánh tan mỡ bên trong, sau đó hút mỡ ra ngoài.

“Ngoài ra cũng có phương pháp khác là đông nhiệt. Sau khi đánh tan mỡ bụng, lượng mỡ thừa sẽ được đóng băng bên trong và dần dần thải ra ngoài. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ áp dụng cho người có lượng mỡ thừa mỏng và ít” - TS-BS Dung nói.

TS-BS Phan Minh Hoàng, Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ kiêm Phó Giám đốc BV quận 2 (TP.HCM), cho biết các phương pháp đốt cháy mỡ bụng bằng nhiệt chỉ có hiệu quả đối với người có lớp mỡ mỏng.

“Người có mỡ dày, da giãn và nhão do ảnh hưởng sau sinh sẽ không có hiệu quả nếu áp dụng phương pháp đốt cháy mỡ bụng bằng nhiệt. Trong trường hợp này, vừa kết hợp hút mỡ bụng vừa phẫu thuật tạo hình thành bụng sẽ mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, kỹ thuật này chỉ được thực hiện tại bệnh viện có khoa tạo hình thẩm mỹ” - TS-BS Hoàng cho biết thêm.

“Thực hiện không đúng kỹ thuật trong quá trình hút mỡ bụng có nguy cơ gây ra những biến chứng như hoại tử da (do hút quá sát da), tụ dịch, tụ máu, sẹo lồi, đổi màu da, tắc mạch mỡ (do hút mỡ quá mức)…” - TS-BS Hoàng lưu ý.