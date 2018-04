BV Bình Dân ra mắt đường dây nóng tư vấn, cấp cứu niệu đạo

Nhằm hỗ trợ người bệnh dập vỡ niệu đạo do chấn thương, tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động, ngày 26-4, BV Bình Dân TP.HCM đã thành lập ra mắt “Đơn vị Cấp cứu niệu đạo”. Đơn vị có chức năng tiếp nhận cấp cứu và điều trị các vấn đề về niệu đạo 24/24 giờ.

Trong dịp này, bệnh viện cũng công bố số điện thoại đường dây nóng cấp cứu niệu đạo 0962 021 771. Đường dây nóng do các bác sĩ niệu đạo phụ trách sẽ hướng dẫn và trả lời thắc mắc cho người bệnh. Sự ra đời của đơn vị sẽ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi phân loại người bệnh, từ đó tăng tính kịp thời và hiệu quả trong điều trị.

Theo PGĐ BV Bình Dân Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, tổn thương niệu đạo có thể làm đứt niệu đạo gây bí tiểu, chít hẹp niệu đạo về sau gây bí tiểu hoặc tiểu khó, nhiễm trùng niệu, đáy chậu... gây ảnh hưởng tới chức năng hệ tiết niệu về sau.

Ngoài ra, nếu chậm trễ hoặc can thiệp hẹp niệu đạo nhiều lần thất bại thì khả năng phẫu thuật tạo hình niệu đạo về sau sẽ khó khăn hơn và tỉ lệ thành công giảm vì các mô xơ hình thành gây khó khăn cho phẫu thuật và hồi phục.

Tại BV Bình Dân, người bệnh hẹp niệu đạo do tai nạn chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt là ở nam giới với nghề nghiệp lao động chân tay, điều khiển xe cơ giới, xuồng ghe…

Theo Ths-BS Đỗ Lệnh Hùng, Trưởng đơn vị Niệu đạo BV Bình Dân, qua hơn hai năm thành lập đơn vị niệu đạo hằng năm tiếp nhận 250 trường hợp tổn thương niệu đạo, trong đó 70% bệnh nhân do xử lý ban đầu chưa đúng mực, chậm trễ, gây khó khăn cho việc chữa hẹp niệu đạo về sau. Do đó, người bệnh nên được can thiệp càng sớm, hiệu quả càng cao.