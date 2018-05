Có bao nhiêu nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới?

Ngày 20-5, Bệnh viện quốc tế Phương Châu (Cần Thơ) tổ chức ngày hội “Mong ước gần hơn” với mong muốn chia sẻ các bước tiến trong điều trị hiếm muộn cho người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Diễn giả là các bác sĩ (BS) chuyên ngành tại TP Cần Thơ và TP.HCM.



BS.CKI Hồ Thanh Út nói về các nguyên nhân gây vô sinh nam và hướng điều trị tại ngày hội. Ảnh: NN



BS.CKI Hồ Thanh Út – Trưởng khoa ngoại niệu nam khoa (Bệnh viện quốc tế Phương Châu) cho biết theo Tổ chức Y tế thế giới, hai vợ chồng quan hệ 2-3 lần/tuần, không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào, trong vòng một năm không có con có thể là vô sinh. Vô sinh có thể do chồng hoặc do vợ. Cụ thể, nguyên nhân vô sinh do vợ chiếm 40%, chồng 30%, cả hai vợ chồng 20%, khác 10%.



Theo BS Út, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở nam là giãn tĩnh mạch tinh. Hơn 90% giãn tĩnh mạch tinh ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh trùng, trường hợp giãn tĩnh mạch tinh nặng có thể dẫn tới teo tinh hoàn và xuất tinh không có tinh trùng.

Nguyên nhân thứ hai là tinh hoàn ẩn. Sau khi sinh một năm mà tinh hoàn không xuống bìu thì càng về sau này không xuống sẽ ảnh hưởng đến việc sinh tinh sau này càng nhiều.

Nguyên nhân thứ ba là tách mào tinh làm cho tinh trùng không di chuyển ra ngoài khi xuất tinh. Nguyên nhân tách mào tinh do bệnh lậu hoặc nấm.

Nguyên nhân thứ tư là đã triệt sản trước đó, vì lý do gì đó muốn có con nữa thì đã tắc nghẽn đường dẫn tinh trùng.

Ngoài ra, còn nguyên nhân không có ống dẫn tinh (chiếm 2% trong vô sinh nam). Một số nguyên nhân khác như lỗ tiểu thấp, bệnh quai bị, rối loạn cương, phóng xạ, thuốc lá, rượu…



BS Mai Bá Tiến Dũng chia sẻ về cách điều trị vô sinh nam tại ngày hội. Ảnh: PC



ThS.BS Mai Bá Tiến Dũng – Trưởng khoa Nam học (Bệnh viện Bình Dân – TP.HCM), chia sẻ điều quan trọng nhất của vô sinh nam là chẩn đoán đúng và điều trị đúng. Cái thứ hai là bản thân người nam phải vượt qua được trở ngại của chính bản thân mình.



“Các anh nam có cái khác với nữ, người nữ họ rất chịu khó uống thuốc, tuân thủ phác đồ điều trị còn bệnh nhân nam có một đặc điểm họ nóng, họ la lên là tôi muốn điều trị liền nhưng mà thực sự là khi cho uống thuốc thì có ngày có, ngày không. Khi cần can thiệp phẫu thuật thì họ cũng ít chịu làm, họ nói để vợ tôi làm trước đi tôi làm sau… Với sự phát triển của y học ngày nay, việc điều trị vô sinh nam giờ không còn là rào cản lớn, rào cản lớn nhất chính là các bạn” – BS Dũng nói.



BS.CKI Dư Huỳnh Hồng Ngọc chia sẻ với các gia đình về tuổi và các vấn đề liên quan đến sinh sản tại ngày hội. Ảnh: PC



BS.CKI Dư Huỳnh Hồng Ngọc – Trưởng khoa hiếm muộn (Bệnh viện quốc tế Phương Châu) cho biết: Trong điều trị hiếm muộn thì người phụ nữ luôn luôn thiệt thòi hơn nam giới vì bất kỳ lý do gì thì người nữ vẫn là người phải can thiệp trực tiếp, phải mang thai, sinh nở. Độ tuổi người vợ càng lớn thì nguy cơ càng cao.



“Nên thông điệp tôi muốn chia sẻ là: Một khi đã mong con thì các anh chị nên có sớm. Nếu anh chị nào chưa có gia đình thì nên tính sớm! Tại sao ngành hiếm muộn phát triển, là tại theo xu thế, độ tuổi kết hôn của chúng ta ngày càng lớn, độ tuổi sinh con lần đầu của người phụ nữ ngày càng tăng và nguy cơ hiếm muộn ngày càng cao. Do đó bác sĩ hiếm muộn ngày càng phát triển!” – BS Ngọc nói.

Cũng theo BS Ngọc, “mọi người cứ nghĩ rằng khi chúng ta lập gia đình độ tuổi còn trẻ thì cứ tích cực quan hệ vợ chồng sẽ có con liền. Nhưng thực tế không phải! Mỗi tháng tỉ lệ có thai tự nhiên tối đa là 25%. Tức là trong 100 cặp vợ chồng trong tháng đó chúng ta hồ hởi, chúng ta nỗ lực thì chỉ có 25 người có khả năng có bầu tự nhiên thôi. Và con số này qua 35 tuổi, tỉ lệ có thai tự nhiên dưới 15%, và qua 40 tuổi thì tỉ lệ xuống còn 5%. Độ tuổi càng lớn thì độ hì hục của chúng ta sẽ giảm so với độ tuổi 25 nên khả năng có thai tự nhiên của chúng ta lại càng giảm hơn con số này nữa”.