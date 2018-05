Cụ ông 90 tuổi đi lại được sau 7 năm liệt giường

Thay van động mạch chủ qua da (TAVI) được coi là một trong những can thiệp tim mạch phức tạp nhất trên thế giới. Trong 2 năm qua, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park đã thực hiện 36 ca can thiệp TAVI với tỉ lệ thành công 100%. Ngày 16-12-2017, Vinmec Central Park đã được Medtronic (*) trao chứng nhận Trung tâm can thiệp tim mạch TAVI độc lập đầu tiên tại Việt Nam. Đồng thời, GS Võ Thành Nhân – Giám đốc Trung tâm Tim mạch của bệnh viện cũng đã được công nhận là chuyên gia đầu tiên về TAVI ở Việt Nam. (*) Medtronic là Tập đoàn cung ứng trang thiết bị y tế lớn nhất thế giới với mũi nhọn là trang thiết bị hiện đại trong lĩnh vực tim mạch.