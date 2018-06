Đại biểu Quốc hội tham gia ca ghép tim thần kỳ

Ngày 15-6, BV Trung ương Huế cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt vào rạng sáng 14-6 trong điều kiện nhiều thử thách ngặt nghèo.



Trái tim của chàng trai rất trẻ hiến toàn bộ mô tạng

Trước đó, BV Việt Đức và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cho biết có nguồn tạng hiến tại BV Việt Đức, Hà Nội. Người hiến tim là một thanh niên rất trẻ, không may bị tai nạn và rơi vào trạng thái chết não. Ở thời điểm đau đớn ấy, gia đình chàng trai đã quyết định hiến toàn bộ mô tạng.

Qua quá trình kiểm tra, vào lúc 10 giờ sáng 13-6, thông tin khẩn cấp từ trung tâm cho biết nguồn tạng phù hợp với một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối trong danh sách chờ ghép tim tại BV Trung ương Huế. Đó là một thiếu niên 15 tuổi có trái tim bị giãn to gấp ba lần bình thường khiến lồng ngực nhô cao. Gần đây, cậu thiếu niên này thường xuyên phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, dự đoán thời gian sống dưới sáu tháng.

Lúc này, GS-TS Trần Bình Giang, Giám đốc BV Việt Đức, cân nhắc về việc lấy tạng phù hợp thời gian và các chuyến bay có thể đến Huế và Đà Nẵng, đã quyết định việc phẫu thuật lấy đa tạng phải được thực hiện lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

Thời điểm này, GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BV Trung ương Huế, cũng đang có mặt tại Hà Nội để tham dự kỳ họp Quốc hội nên cùng tham gia vào quá trình lấy tạng và vận chuyển tạng vào Huế.



Êkíp thực hiện ca ghép tim căng thẳng cho cậu thiếu niên. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Chạy đua với tử thần bằng quãng đường vòng

Khác với lần trước, quãng đường vận chuyển tạng dài hơn lần trước do phải bay vào Đà Nẵng mới có chuyến bay phù hợp với thời điểm phẫu thuật lấy tạng, sau đó quả tim mới được vận chuyển bằng ô tô từ Đà Nẵng về Huế mà vẫn phải đảm bảo thời gian cho phép thiếu máu tạng (thời gian từ khi lấy tim tại BV Việt Đức về đến BV Trung ương Huế chỉ ba giờ 30 phút).

GS-TS Phạm Như Hiệp cho biết thời gian chờ kết quả phản ứng đọ chéo để quyết định mổ ghép (do nhân viên của BV Việt Đức đem tới Huế từ chuyến bay của VietnamAirlines sớm trước đó bốn giờ) cũng là một thử thách rất lớn.

Lúc này, tại BV Trung ương Huế, bệnh nhân Phạm Văn C. (15 tuổi) bị suy tim giai đoạn cuối do mắc bệnh cơ tim giãn đã được đặt máy khử rung tim tự động sẵn sàng chờ ghép. Kíp mổ do ThS-BS Trần Hoài Ân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, BV Trung ương Huế, thực hiện.

Quả tim của người hiến tại Hà Nội với nhịp đập đều đặn đã đảm bảo huyết động trong lồng ngực của người bệnh lúc 2 giờ 30 sáng 14-6 và cuộc mổ kết thúc lúc 6 giờ sáng.

Vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày, bệnh nhân C. đã hồi tỉnh, huyết động ổn định và tiếp tục được chăm sóc, theo dõi rất chặt chẽ tại khoa Gây mê hồi sức Tim mạch, BV Trung ương Huế.