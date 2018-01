Diễn biến sức khỏe 3 em bé bị cha cho uống thuốc sâu

Sáng 9-1, BS Nguyễn Hoàng Phúc, Phó phòng Kế hoạch và tổng hợp BV Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ, cho biết bệnh viện có tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhân bị ngộ độc thuốc trừ sâu.



Các bé bị cha cho uống thuốc sâu đang điều trị tại BV Nhi đồng Cần Thơ. Ảnh: Nhẫn Nam

Theo BS Phúc, bệnh nhân là LHS (39 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang), được tiếp nhận vào lúc 0 giờ 45 ngày 9-1 trong tình trạng tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Bệnh nhân được BV Long Mỹ (Hậu Giang) chuyển đến.



Chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị ngộ độc thuốc trừ sâu Furadan (thuốc trừ sâu photpho hữu cơ). Các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch thải độc cho bệnh nhân và tiếp tục theo dõi các dấu hiệu tái ngộ độc.

Cùng ngày, BV Nhi đồng Cần Thơ cũng đã tiếp nhận ba bệnh nhi cũng bị ngộ độc thuốc sâu nặng. Đó là LNTA (10 tuổi), LNQT (bảy tuổi) và LNTN (năm tuổi, cả ba là anh em ruột, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Theo đó, ba bệnh nhi nhập viện vào khoảng 1 giờ 20 phút cùng ngày trong tình trạng ngộ độc nặng. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu, súc dạ dày, giải độc cấp cứu các bé. Qua điều trị, tình trạng sức khỏe của ba bệnh nhi có chuyển biến khá hơn và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi điều trị.

Theo người nhà các bệnh nhân, ba bệnh nhi bị ngộ độc chính là con ruột của bệnh nhân LHS.

Chị LTMP (em gái S.) cho biết khoảng 22 giờ ngày 8-1, gia đình nghe thấy tiếng các bé kêu la nên chạy ra thì phát hiện các bé đang bị có dấu hiệu ngộ độc, sùi bọt mép nên tức tốc đưa đi bênh viện.

Chị P. cho biết thêm vợ chồng anh trai có 4 đứa con, gia đình thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Anh S. làm thợ hồ, vợ thì ở nhà nội trợ chăm con. Khoảng một tháng trước, vợ anh S. đi lên TP.HCM làm việc nhưng anh S. không tán thành, ngoài ra không có mâu thuẫn gì.

Liên quan đến vụ việc, chiều cùng ngày trao đổi với báo chí, Thượng tá Phạm Minh Phục, Trưởng Công an huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang cho biết vụ việc đang được được công an huyện thụ lý điều tra làm rõ. Bước đầu, công an xác định ông S. đã đưa thuốc sâu cho ba đứa con uống rồi S. cũng uống thuốc tự tử theo nhưng bất thành.