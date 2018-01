Đình chỉ điều dưỡng tiêm nhầm thuốc uống cho bệnh nhi

Liên quan đến sự việc bé 8 tháng tuổi nguy kịch nghi bị tiêm nhầm thuốc, ngày 19-1, bà Đinh Thị Hồng Hoa - Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, BV đa khoa Đông Anh (Hà Nội), cho biết Hội đồng kỷ luật của BV đã đình chỉ công tác 30 ngày đối với điều dưỡng Hoàng Thu Trang. Điều dưỡng Trang là người mà gia đình bệnh nhi NHT phản ánh tiêm nhầm thuốc cho con mình tối 15-1.



Bà Hoa cho biết thêm qua kiểm tra BV đã phát hiện điều dưỡng Trang dùng thuốc Kaliclorid 10% (2,5 ml) tiêm tĩnh mạch cho trẻ (thuốc chỉ định để uống). Ngay lập tức BV đã xử trí theo quy trình: Báo cáo sự cố y khoa nhẫm lẫn đường dùng thuốc; báo lãnh đạo, báo trưởng khoa Nhi, mời hỗ trợ cấp cứu và hồi sức tích cực; xử trí theo phác đồ cấp cứu, xử trí thải kali, theo dõi sát toàn trạng; hội chẩn, báo cáo tuyến trên và chuyển bệnh nhi lên BV Xanh Pôn lúc 23 giờ 50 với chẩn đoán tiêu chảy cấp có mất nước, nhiễm khuẩn huyết, theo dõi ngộ độc Kali.

Tiếp theo, BV đã thành lập Hội đồng chuyên môn xem xét việc thực hiện sai quy trình chuyên môn. Rà soát lại việc thực hiện các quy trình, quy chế, quản lý sự cố y khoa, quy định tránh nhẫm lẫn thuốc... Báo cáo Sở Y tế TP Hà Nội để có chỉ đạo chuyên môn và phối hợp với BV Xanh Pôn điều trị tích cực cho bệnh nhi.

Với thông tin điều dưỡng Trang có thái độ thờ ơ, không đúng mực với gia đình bệnh nhân, BV đã yêu cầu bác sĩ ca trực và điều dưỡng Trang viết bản tường trình nhưng trong đó không nhắc đến thái độ ứng xử với gia đình bệnh nhân. BV sẽ kiểm tra và xác minh lại.

Trước đó, sáng 18-1, chị Trịnh Thị Hải (33 tuổi, huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết con chị là bé NHT (tám tháng tuổi) được đưa vào BV Đông Anh điều trị do có dấu hiệu bị sốt, trướng bụng. Tại đây, sau khi được các BS chẩn đoán bị sốt do viêm amidan, phía gia đình bệnh nhi cho rằng con mình lên cơn co giật là nghi do BV tiêm nhầm thuốc.