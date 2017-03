1/55 mẫu gừng Trung Quốc có thuốc trừ sâu cực độc

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), Bộ NN&PTNT và Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã tiến hành lấy 55 mẫu gừng Trung Quốc tại 10 chợ lớn ở Hà Nội và TP.HCM để kiểm tra. Kết quả phát hiện 1/55 mẫu gừng lấy tại chợ Bình Điền (TP.HCM) có dư lượng aldicarb 0,06 ppm, cao hơn so với quy định của Codex (0,02 ppm), EU và Nhật Bản (0,05 ppm).

Hai cục đều thống nhất nhận định nguy cơ mất an toàn thực phẩm của gừng Trung Quốc hiện có trên thị trường Việt Nam là không cao do chỉ có 1,8% số mẫu được kiểm tra chứa dư lượng aldicarb vượt mức cho phép. Đồng thời, Cục BVTV đã bổ sung aldicarb vào danh mục các hoạt chất thuốc BVTV bắt buộc phải kiểm tra an toàn thực phẩm đối với gừng và các loại củ nhập từ nước ngoài vào Việt Nam. Tại Việt Nam, hoạt chất aldicarb không được phép đăng ký, sử dụng do có độ độc cao.

HUY HÀ