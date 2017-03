10 chiêu giảm stress giúp tránh xa bệnh tim mạch

Thả lỏng tâm trạng, loại bỏ các tạp niệm

Giữ liên lạc với bạn bè

Từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo

Thường xuyên vui cười

Không uống nhiều rượu

Hạn chế lượng cafein nạp vào cơ thể

Điều trị trầm cảm kịp thời

Đảm bảo ngủ đủ giấc

Năng vận động

Cân bằng chế độ ăn

Theo Phạm Thúy (DT/ people)

Nếu mỗi ngày bạn đều chú ý một chút đến 10 chiêu dưới đây sẽ có tác dụng làm giảm lo lắng, giúp bảo vệ hệ tim mạch!Sự phẫn uất khiến bạn dễ sinh ra cảm giác lo nghĩ hơn sự khoan dung, đồng thời cũng làm nhịp tim tăng cao. Học cách tha thứ không chỉ giúp cải thiện quan hệ của bạn với mọi người, mà còn rất có lợi cho sức khoẻ hệ tim mạch.Các loại hình vận động như Yoga, thái cực quyền… có thể làm giảm các hoóc-môn gây căng thẳng, giúp nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể. Vậy nên mỗi ngày dành chút thời gian để thả lỏng tâm trạng, loại bỏ các tạp niệm sẽ rất có lợi cho sức khoẻ tim mạch của bạn.Việc ở một mình trong thời gian dài hoàn toàn không có lợi cho sức khoẻ cơ thể nói chung, và sức khoẻ hệ tim mạch nói riêng. Đặc biệt những phụ nữ ít giao lưu với người khác rất dễ mắc các chứng bệnh liên quan đến tim mạch.Những người theo chủ nghĩa hoàn hảo thuộc nhóm máu A là những người có nguy cơ bị bệnh tim mạch nhiều nhất. Do đó, tốt nhất bạn nên duy trì tâm trạng lạc quan, suy nghĩ tích cực, hướng tới những điều tốt đẹp để tự bảo vệ hệ tim mạch của bản thân.Việc hay cười sẽ giúp bạn có thể tiêu hao 20% lượng calo so với việc nhăn nhó mặt mày suốt ngày. Lượng calo thấp không chỉ giúp bạn có một thân hình cân đối, mà còn khiến hệ tim mạch hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, vui cười cũng giúp cải thiện chức năng tim mạch. Vậy bạn hãy nhớ cười nhiều lên mỗi ngày nhé!Uống quá nhiều rượu có thể gây chứng cao huyết áp, thậm chí khiến hệ tim mạch bị suy yếu. Tuy nhiên, nếu phụ nữ mỗi ngày uống không quá 1 ly, và nam giới không quá 2 ly lại có tác dụng tốt cho tim mạch.Cafein sẽ làm tăng tình trạng hưng phấn của thần kinh giao cảm, và tăng nồng độ hoóc-môn áp lực. Loại hoóc-môn này sẽ gây ra cảm giác tức tối, khó chiụ. Do đó, bạn nên khống chế lượng trà, cà phê cũng như nước có ga được uống mỗi ngày.Bệnh trầm cảm sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, và rút ngắn tuổi thọ. Do đó cũng cần kịp thời có các biện pháp trị liệu khi phát hiện ra chứng trầm cảm.Bạn nên duy trì giấc ngủ 6-8 tiếng mỗi ngày. Chất lượng giấc ngủ cũng rất quan trọng để làm giảm huyết áp và nồng độ hoóc-môn trong cơ thể một cách tự nhiên, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, và các bệnh tim mạch.Các hoạt động như chạy bộ, đi bộ, bơi, thậm chí khiêu vũ đều có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tăng cường sức khoẻ tim mạch, và trị liệu chứng trầm cảm. Các loại hình vận động này giúp đẩy nhanh nhịp tim và thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu toàn cơ thể. Tốt nhất bạn nên tự lập một thời gian biểu phù hợp để luyện tập mỗi ngày giúp tăng cường sức khoẻ.Ít ăn thịt đỏ và các thực phẩm gia công, ăn nhiều rau quả, thịt gia cầm, cá, và thực phẩm toàn mạch không chỉ giúp bạn duy trì cân nặng, mà còn có lợi cho hệ tim mạch. Chế độ ăn cân bằng cũng sẽ giúp ổn định lượng đường máu, và còn cải thiện tâm trạng bất ổn của bạn.