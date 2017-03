10 dấu hiệu bạn sắp trở dạ

1. Thở dễ dàng hơn

Khi em bé trong bụng xuống sâu phía bụng dưới, áp lực trên cơ hoành và dạ dày của bạn tự nhiên giảm. Điều này làm bạn trở nên thở dễ dàng hơn. Chứng ợ nóng có thể biến mất.

Khi bị tăng áp lực lên bụng dưới bạn ngồi và đi bộ trở nên khó khăn hơn một chút. Lúc này người phụ nữ cũng có thể gặp khó khăn với giấc ngủ bởi tại thời điểm này rất khó để các bà bầu tìm một vị trí thoải mái cho giấc ngủ.

Khi có dấu hiệu chuyển dạ bà bầu sẽ thấy khó ngủ

2. Thay đổi sự ngon miệng

Trước khi sinh con, sự ngon miệng của bạn có thể thay đổi. Bạn không còn thường xuyên thèm ăn như trong giai đoạn trước.

3. Giảm trọng lượng cơ thể

Trước khi sinh con, các bà bầu có thể giảm mất một số lượng cơ thể. Trọng lượng của phụ nữ mang thai thời điểm này có thể được giảm khoảng 1 - 2 kg. Đây là thời kỳ cơ thể đang chuẩn bị cho việc sinh đẻ tự nhiên nên trước khi sinh cơ thể bạn phải linh hoạt và dễ uốn.

4. Bụng tụt xuống thấp

Một phụ nữ có thể nhận thấy rằng bụng của họ dần tụt xuống thấp, không nhô cao như ở những tháng trước của thai kỳ nữa. Bởi vì một em bé khi sắp sinh sẽ bắt đầu chìm sâu trong vùng khung chậu. Dấu hiệu này thường xảy ra vào khoảng 2 - 4 tuần trước khi bạn trở dạ.

5. Đột ngột thay đổi tâm trạng

Thay đổi tâm trạng thời điểm sắp sinh con ở phụ nữ mang thai phần lớn có liên kết với hệ thần kinh nội tiết. Từ sự mệt mỏi, lo lắng khi mang bầu, bạn bắt đầu có một khả năng làm mẹ bằng cách thường xuyên chuẩn bị những gì cần thiết nhất để đón em bé chào đời: may vá quần áo, vệ sinh cơ thể sạch sẽ, sắp xếp đồ vật ngăn nắp...

6. Thường xuyên đi tiểu nặng và nhẹ

Đi tiểu trở nên thường xuyên hơn bởi lúc này bạn bị tăng áp lực lên bàng quang. Kích thích tố nữ có ảnh hưởng đến ruột khiến bạn buồn đi tiểu. Ngoài ra, ở một số phụ nữ có thể gặp hiện tượng chuột rút nhẹ ở bụng và tiêu chảy.

7. Đau ở phía lưng dưới

Thời điểm sắp sinh nở, một người phụ nữ có thể gặp những cảm giác khó chịu ở lưng dưới. Đây là những cảm giác được gây ra bởi áp lực từ em bé trong bụng và làm căng mô liên kết xương chậu.

8. Hoạt động của thai nhi thay đổi

Một em bé khi sắp chào đời có thể tĩnh lặng hơn và không đạp và nghịch ngợm trong bụng mẹ như tháng trước.

9. Tử cung co thắt bất thường

Sau 30 tuần mang thai một phụ nữ có thể cảm thỉnh thoảng tử cung co thắt bất thường. Với hiện tượng này một số phụ nữ sẽ nhầm lần và cho rằng do lạo động quá sức tạo nên.

Một phụ nữ có thể cảm thấy có một số cơn co thắt tử cung vài tuần trước khi sinh con. Nếu như tử cung co thắt thường xuyên và liên tục thì có nghĩa là họ sắp bước vào những ngày tháng trở dạ.

10. 3 dấu hiệu chính tiếp theo khi sắp sinh:

- Xuất hiện thường xuyên các cơn co thắt cơ tử cung: Những cơn co thắt làm tăng lực trên khoang bụng. Tử cung trở nên nặng và những cơn co thắt được lặp đi lặp lại mỗi 15 - 20 phút (tần số khác cũng có thể). Dần dần, những cơn co thắt này giảm, khoảng mỗi 3 - 4 phút/ lần.

- Chất nhờn tiết ra từ âm đạo và cổ tử cung khoảng 2 tuần trước khi bạn sinh: Điều này thường xảy ra sau khi tử cung bắt đầu co thắt để mở rộng cổ tử cung. Những dịch nhầy này có thể không màu, màu vàng hoặc màu đỏ.

- Dò ối: Bàng quang của thai nhi có thể bị rò rỉ và rỉ nước ra bên ngoài. Sau đó nó có thể bị phá vỡ bất ngờ và nước ối chảy nhiều hơn. Lúc này bạn cần được lên bàn đẻ ngay tức khắc nhé.

Theo HNM/Afamily