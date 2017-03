10 dấu hiệu đỏ cảnh báo bạn bị ung thư

The Asia News Network đưa ra 10 biểu hiện mà bạn cần lưu ý để phát hiện sớm bệnh. Những dấu hiệu này dễ nhầm với nhiều bệnh khác hoặc có thể là lành tính, dù vậy bạn cũng không nên bỏ qua.

1. Sụt cân bất thường

Gần đây, bạn không tập thể dục nặng hoặc thậm chí không tập luyện tý nào. Bạn cũng không ăn kiêng mà vẫn giữ chế độ ăn như ngày thường. Dù thế bạn lại sụt cân một cách đáng kể, chẳng hạn 4 hoặc 5 kg trong vòng một tháng. Bạn nên cảnh giác.

Với kiểu giảm cân bất thường này, bạn không nên vui mừng. Đó có thể là một dấu hiệu của bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng hoặc các bộ phận khác của hệ tiêu hóa.

Bạn nên đến gặp bác sĩ và cung cấp thông tin càng cụ thể càng tốt: Bắt đầu sụt cân từ khi nào và đã mất bao nhiêu kg. Bác sĩ sẽ tiến hành một số xét nghiệm để loại trừ bệnh tuyến giáp và yêu cầu bạn chụp CT để kiểm tra các cơ quan nội tạng.

2. Đầy hơi

Đây là biểu hiện phần lớn chị em đều từng trải qua, có thể do bị khó tiêu, giữ nước... Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu bị đầy hơi bất thường và không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt thì nên chú ý đến những gì đang xảy ra.

Bạn có bị đầy hơi đến mức không thể mặc vừa quần áo hoặc váy? Nó có xuất hiện đột ngột và giờ thì diễn ra thường xuyên trong vài tuần? Đầy hơi có đi kèm với đau ở vùng bụng hoặc xương chậu? Lúc nào bạn cũng cảm thấy no và không thể ăn thêm, dù không ăn nhiều?

Tất cả những dấu hiệu này xuất hiện ở những chị em bị ung thư buồng trứng. Vì thế, nếu bạn có bất kỳ biểu hiện nào trên thì tốt nhất nên đi khám. Ung thư buồng trứng rất khó phát hiện ở giai đoạn sớm.

3. Chảy máu bất thường

Bất kỳ trường hợp chảy máu bất thường ở âm đạo nào cũng đáng để quan tâm. Bạn biết rõ chu kỳ kinh nguyệt của mình: khi nào bắt đầu, lượng máu chảy khoảng bao nhiêu và cảm thấy như thế nào. Nếu bạn có vòng kinh đều nhưng đột nhiên bị chảy máu hoặc ở giữa chu kỳ, đó là điều bất thường. Nếu bình thường lượng máu ra chậm nhưng đột nhiên có đợt ra ồ ạt và đau thì có lẽ bạn cũng nên đi kiểm tra.

Những biểu hiện khác có thể có là mùi hôi khó chịu hoặc chảy mủ, chảy máu sau khi giao hợp, có máu trong nước tiểu.

Tất cả biểu hiện chảy máu bất thường này có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư cổ tử cung hoặc tử cung. Ngoài ra, việc chảy máu cũng có thể bắt nguồn từ đường tiêu hóa hoặc các bộ phận của hệ thống tiết niệu như bàng quang hoặc thận.

Nếu bạn phát hiện máu trong nước tiểu hoặc phân thì đó có thể là bệnh trĩ hoặc máu từ âm đạo. Nó cũng có thể là dấu hiệu của ung thư bàng quang, thận hoặc đại trực tràng. Vì thế tốt nhất bạn nên đến bệnh viện kiểm tra.

4. Những thay đổi ở vú

Sự thay đổi ở vú gợi ý cho bạn rất nhiều điều. Mỗi tháng một lần bạn nên kiểm tra xem có thấy xuất hiện các khối u bất thường hoặc bất kỳ sự thay đổi nào khác, trên bề mặt da hay xung quanh núm vú.

Nếu da bị nổi mẩn đỏ hoặc dày lên, nên đi khám vì đó có thể là bệnh ung thư vú viêm nhiễm dù rất hiếm gặp. Ngoài ra, bạn thấy da bị ngứa, phát ban hoặc bong da kéo dài nhiều tuần, hay vú đột nhiệt tiết sữa (trong khi bạn đang không cho trẻ bú), thì cũng là dấu hiệu đáng lưu ý.

5. Những thay đổi ở da

Những sự thay đổi về cấu trúc của da, mục cóc, nốt ruồi hoặc sắc tố đều là những dấu hiệu của bệnh ung thư da. Khối u ác tính là một dạng phổ biến của ung thư da và có biểu hiện giống như những đốm trên da, thường có màu sắc, kích thước, hình dáng không bình thường. Và khi đó, tốt nhất bạn nên kiểm tra cho chắc ăn.

Bạn cũng nên để ý đến sự thay đổi của nốt ruồi hoặc mụn cóc, chẳng hạn phát triển to hơn, mọc lông hoặc thay đổi màu sắc, hình dáng.

6. Khó nuốt và khó tiêu

Gần đây, bạn có cảm thấy khó khăn khi nuốt thức ăn? Nếu bạn cảm thấy như thể thức ăn mắc lại ở cổ mỗi khi ăn thì hãy chú ý vì đó có thể là dấu hiệu của ung thư họng hoặc thực quản.

Nếu hiện tượng khó tiêu lặp đi lại nhiều lần mà không liên quan đến việc có bầu thì đó là một cảnh báo đỏ. Bạn thường xuyên cảm thấy buồn nôn, khó chịu hoặc cảm giác nóng rát ở vùng bụng trên hoặc nôn ra máu, rất có thể đó là dấu hiệu ban đầu của ung thư họng, thực quản hoặc dạ dày.

7. Đau dai dẳng, sốt hoặc ho

Đây là 3 biểu hiện phổ biến và mơ hồ nhất của nhiều bệnh. Việc chỉ ra chúng là dấu hiệu của ung thư hay là bất kỳ bệnh nào khác thực sự khó, nhưng không vì thế mà bạn lờ đi những triệu chứng này.

Nếu bạn thấy đau ở bất kỳ phần nào của cơ thể mà không thể giải thích được thì hãy nghĩ đến một số bệnh ung thư. Nếu tình trạng này kéo dài trong một khoảng thời gian dài và không phải do bị thương, bạn nên đến gặp bác sĩ.

Sốt cũng là một dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng như cúm hoặc do nhiễm virus hoặc vi khuẩn, nhưng nó cũng có thể chỉ ra một số bệnh ung thư. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, sốt là một trong những biểu hiện sớm của bệnh ung thư máu như máu trắng hoặc u lympho. Dĩ nhiên bạn không cần phải ngay lập tức đến bệnh viện mỗi lần bị sốt. Điều quan trọng là nếu sốt không lý giải được và kéo dài thì đó là lúc bạn cần tư vấn của bác sĩ.

Ho kéo dài (hơn 3 hoặc 4 tuần) mà không phải do bị cúm hay cảm lạnh thì bạn cần chú ý. Nếu nghi ngờ ung thư phổi, đặc biệt bạn có hút thuốc, bác sĩ sẽ yêu cầu kiểm tra họng, chức năng của phổi.

8. Sưng hạch bạch huyết

Vị trí các hạch bạch huyết là ở hai bên cổ, dưới nách và xung quanh vùng háng. Thường thì chúng cũng có thể sưng nhẹ nếu bạn bị bệnh nhiễm trùng và sẽ giảm sưng khi bạn khỏi bệnh.

Những hạch này phát triển ngày một to hơn trong hơn một tháng hoặc phát triển khối u, thì đó có thể liên quan đến bệnh ung thư máu và bạch huyết.

9. Vết loét ở miệng

Nếu đang hoặc từng hút thuốc thì bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra xem mình có bị ung thư miệng. Triệu chứng của bệnh gồm: mảng trắng ở niêm mạc miệng, đốm trắng ở lưỡi, lở loét môi hoặc miệng.

10. Mệt mỏi

Đây là biểu hiện tiềm ẩn của bệnh ung thư nhưng thường bị bỏ qua. Rõ ràng có rất nhiều ngày bạn cảm thấy mệt mỏi và chúng ta không thể vội vàng kết luận đó là do bệnh ung thư. Tuy nhiên, sự mệt mỏi do ung thư thường khác với sự mệt mỏi do bạn làm việc quá vất vả trong ngày.

Theo Phương Trang (VNE)