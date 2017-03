10 liệu pháp tự nhiên giúp giảm đau

1. Đinh hương chữa đau răng

Nhai đinh hương có thể giảm đau răng hoặc viêm nướu. Tác dụng giảm đau của đinh hương là nhờ hợp chất eugenol, một chất gây tê tự nhiên rất mạnh.



2. Gừng giảm đau cơ

Gừng có thể giảm cứng cơ và sưng khớp nhờ hợp chất gingerol tự nhiên có trong gừng tươi. Liều lượng được khuyến nghị là một thìa cà phê gừng khô hoặc 2 thìa cà phê gừng băm nhỏ.



3. Tỏi chữa đau tai

Nhỏ hai giọt dầu tỏi ấm vào tai bị đau 2 lần/ngày trong vòng 5 ngày liên tục. Các hoạt chất trong tỏi như germanium, selen và các hợp chất lưu huỳnh có tác dụng giảm viêm.



4. Muối chữa đau họng

Súc miệng bằng nước muối ấm rất hiệu quả để giảm đau họng vì muối có tác dụng giảm sưng do viêm nhiễm. Hãy súc miệng bằng nước muối vài lần mỗi ngày và có thể cho thêm một chút tỏi.









Theo Anh Khôi/ Medic/Dân Trí



Bột yến mạch rất giàu magiê giúp giảm đau bụng kinh. Ngoài ra, hàm lượng kẽm có trong bột yến mạch có thể giúp chị em loại bỏ những cơn đau khó chịu trong ngày “đèn đỏ”.Quả việt quất có tác dụng giảm đau do nhiễm trùng đường niệu. Các chất chống ôxy hóa trong loại quả này này còn có thể điều trị các nhiễm trùng bàng quang.Bạc hà có tác dụng làm dịu thần kinh một cách tự nhiên. Hãy ngâm mình trong nước ấm với 10 giọt tinh dầu bạc hà. Nước ấm kết hợp với bạc hà sẽ giảm đau nhức cơ thể bằng cách làm dịu thần kinh.Đau bụng do các rối loạn tiêu hóa như axít dạ dày đang ngày càng phổ biến. Dứa được xem là liệu pháp tốt nhất để trị chứng khó tiêu vì enzyme proteolytic có trong dứa hỗ trợ tiêu hóa.Tình trạng đau khớp, đặc biệt là do viêm khớp, có thể được cải thiện bằng cách bổ sung nghệ vào thực đơn hàng ngày. Hoạt chất curcumin trong nghệ có tác dụng giảm đau.Dầu khuynh diệp là một loại dầu có tác dụng giảm đau đầu. Dầu khuynh diệp có các thuộc tính giảm đau và chống viêm có thể sử dụng để trị đau nhức cơ thể, bong gân và căng cơ.