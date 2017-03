10 loại rau trái giàu Vitamin C hơn cam

Khi nói đến Vitamin C, hầu hết mọi người đều chỉ nghĩ tới cam. Tuy nhiên, 10 loại trái cây dưới đây còn giàu loại vitamin thiết yếu này hơn cam.

Ổi: Một quả ổi chứa 377 mg Vitamin C, gấp 4 lần lượng Vitamin C bạn cần sử dụng nếu là đàn ông và 5 lần đối với phụ nữ.



Ớt chuông: Những loại rau màu sáng thường chứa ít calo và giàu vitamin. Nửa quả ớt vàng chứa 155 mg Vitamin C, nhiều hơn so với nhu cầu hằng ngày của bạn. Tương tự, một quả ớt chuông đỏ chứa 190 mg Vitamin C.



Đu đủ: Nửa quả đu đủ lớn chứa 238 mg VitaminC. Đu đủ còn là nguồn chất xơ và Vitamin A phong phú.



Ớt: Nửa quả ớt đỏ chứa khoảng 108 mg Vitamin C. Ớt còn chứa một hợp chất có tên capsaicin, giúp giảm đau khớp.



Súp lơ: Một bông súp lơ trắng nhỏ chứa khoảng 128 mg Vitamin C. Tuy ăn 2 quả cam dễ dàng hơn so với việc tiêu thụ một bông súp lơ nhưng hãy cố gắng bổ sung loài rau họ cải này vào chế độ ăn uống của bạn do chứa nhiều vi chất tốt cho cơ thể. Tương tự, một bông cải xanh chứa khoáng 82 mg chất dinh dưỡng này.



Kiwi: Một quả kiwi chứa 167 mg Vitamin C. Kiwi cũng giàu chất xơ, kali, magie, kẽm, folate và Vitamin K.



Xoài: Một quả xoài chứa 122 mg Vitamin C. Ngoài ra, xoài là loại quả giàu chất xơ và Vitamin A.



Cải xoăn: Một chén cải xoăn cắt nhỏ chứa hơn 80 mg Vitamin C. Do đó, hãy thêm nó vào salad và các món ăn của bạn ngay từ hôm nay.



Thơm: Thơm chứa khoảng 80 mg Vitamin C, nhiều hơn trong một quả cam.