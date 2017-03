10% mẫu ô mai, xí muội có chì

Theo NLĐO, ngày 20-6, ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Quốc gia và Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP.HCM đã xét nghiệm 90 mẫu ô mai, xí muội do 15 tỉnh, thành phố gửi về.

Kết quả có 65/90 mẫu chứa đường hóa học saccharine vượt quá giới hạn cho phép, 13/90 mẫu xét nghiệm chứa Cyclamate, 1/90 mẫu chứa natri benzoic, 23/90 mẫu chứa acid benzoic, 9/90 mẫu xét nghiệm có hàm lượng chì cao hơn giới hạn cho phép. Đây đều là chất tạo ngọt, kháng nấm không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm cho phép. Ông Trung cho biết ô mai, xí muội là thực phẩm sản xuất thủ công nên thường không có có nhãn mác, bao bì, khó quản lý và khó đảm bảo ATVSTP. Cục ATVSTP đề nghị Bộ NN&PTNT và các sở NN&PTNT chỉ đạo UBND, các tỉnh, TP tăng cường hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm ô mai, xí muội đảm bảo ATVSTP, không được sử dụng phụ gia ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế. TL