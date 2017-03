10 thành tựu y tế nổi bật của TP.HCM

1. Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán bất thường phôi thai tại BV Từ Dũ. Đây là đơn vị đầu tiên tại VN triển khai thành công và đưa vào thực hiện hiệu quả chương trình chẩn đoán trước sinh bệnh thalassemia bằng kỹ thuật sinh học phân tử. Triển khai kỹ thuật QF-PCR vào việc chẩn đoán hội chứng Down và các bất thường về số lượng nhiễm sắc thể, triển khai các chẩn đoán di truyền cho các bệnh phổ biến khác ở người VN như bệnh Hemophilia, giải trình tự DNA, chẩn đoán đột biến gen AZF gây hiếm muộn, chẩn đoán nhiễm CMV và Rubella thai kỳ.

2. Ứng dụng tế bào gốc trong điều trị các bệnh lý huyết học tại BV Truyền máu và Huyết học. Hiện tại, trong kỹ thuật cấy ghép, BV Truyền máu và Huyết học có ba loại sản phẩm từ tế bào gốc gồm: từ tủy xương, tế bào gốc máu ngoại vi và tế bào gốc từ máu cuống rốn. Đến nay, BV đã thực hiện thành công trên 100 ca cấy ghép, trong đó gần một nửa là ở trẻ em.

3. Ứng dụng kỹ thuật tiêu sợi huyết kết hợp lấy cục huyết khối bằng dụng cụ cơ học trong điều trị đột quỵ, can thiệp mạch máu não tại BV 115. BV 115 đã áp dụng thêm phương pháp tiêu sợi huyết bằng cách đưa trực tiếp qua đường động mạch hoặc lấy cục huyết khối bằng các dụng cụ cơ học.

4. Triển khai thành công kỹ thuật lọc máu liên tục cho các bệnh nhân tay-chân-miệng suy đa tạng tại BV Nhi đồng 1, cứu sống được nhiều trường hợp mắc bệnh tay-chân-miệng cấp độ 4.

5. Triển khai thành công kỹ thuật ghép gan trên trẻ em tại BV Nhi đồng 2. Tính đến nay, BV đã thực hiện bảy trường hợp ghép gan cho trẻ em, chiếm phân nửa số trường hợp ghép gan trong cả nước.

6. Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong hoạt động giám định tại Trung tâm Pháp y. Ứng dụng này đáp ứng được các yêu cầu giám định pháp y về xâm hại tình dục, dấu vết sinh học, xác định quan hệ huyết thống…

7. Kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong điều trị bệnh xương thủy tinh tại Viện Y Dược học dân tộc. Nghiên cứu sử dụng kết hợp điều trị Đông y và Tây y của Viện Y Dược học dân tộc đã giúp cho các bệnh nhi phục hồi chức năng, đi lại dễ dàng hơn…

8. Ứng dụng công nghệ gen sản xuất thành công nguyên liệu và thuốc đặc trị viêm gan siêu vi C tại Công ty Sinh học Dược. Thuốc của Nanogen đã được chứng minh có hiệu quả tốt với giá cả phù hợp với người VN.

9. Kiểm soát hiệu quả và đẩy lùi dịch bệnh HIV/AIDS. Một số kết quả nổi bật tính đến cuối năm 2011: Chỉ có 6,54% bệnh nhân uống liều duy trì có tỉ lệ phát hiện dương tính trong nước tiểu, cho thấy hiệu quả rõ rệt của Methadone trong việc chống tái sử dụng và tái nghiện ma túy. Chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đã bao phủ trên quy mô toàn TP với 56 cơ sở triển khai tư vấn xét nghiệm HIV. Hơn 80% trẻ được theo dõi làm xét nghiệm chẩn đoán sớm nhiễm HIV. Tỉ lệ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con chỉ còn khoảng 3% (thay vì 25%-30% nếu không có sự can thiệp của chương trình).

10. Kiểm soát an toàn thực phẩm hiệu quả và hạ thấp số vụ ngộ độc thực phẩm. Trong năm 2010, số vụ ngộ độc thực phẩm đã giảm 45,8% so với năm 2007 và đến năm 2011, số vụ ngộ độc thực phẩm đã giảm thêm 38,5% so với năm 2010.

