10 thói quen hàng ngày giúp giảm cân mùa lạnh

1. Tăng số lần đi vệ sinh



Một số chuyên gia cho rằng: khi muốn đi vệ sinh, tuyệt đối không được nhịn, nếu không sẽ bị nhiễm độc niệu đạo hoặc gây táo bón vv. Nghiêm trọng như vậy cho nên hãy không ngần ngại chạy ngay vào nhà vệ sinh khi buồn.



Một thông tin tốt là “trà vốn lợi tiểu, giúp bài trừ độc tố và cả chất béo" . Vì vậy,khuyến nghị chị em nên uống nhiều để bài trừ độc tố được nhiều.



2. Năm ngón tay không ngừng gõ bàn phím



Nếu cảm thấy ngón tay của mình quá mập mạp, bạn có thể thử làm như sau: Hãy lấy một cuốn sách và mỗi ngày gõ vài trang liên tục, không nghỉ ngơi mỗi ngày. Thời gian dài như vậy, đảm bảo những ngón tay của bạn sẽ thanh mảnh.



3. Chuyển sang đi xe buýt



Suốt ngày ngồi nhiều mông to bụng to. Nếu nhà bạn có xe riêng thì không nên đi, đổi sang đi xe buýt, sau một tháng đảm bảo bạn giảm 2,5kg cân nặng. Nếu nhà khá gần với công ty, không cần đi xe buýt, đổi thành xe đạp hoặc đi bộ đảm bảo bạn sẽ luôn giữ được cơ thể thon gọn.



4. Uống nhiều nước



Một số chuyên gia cho rằng bình thường hàng ngày phải uống 8 ly nước. Đúng vậy, bạn có thể đi đi lại lại từ chỗ ngồi và chỗ uống nước 8 lần. Tất nhiên, bạn cũng có thể giúp các đồng nghiệp rót trà, như thế vừa thể hiện tình cảm, vừa giúp thể dục cho đôi chân. Mỗi ngày cứ đi đi lại lại như vậy trên 10-20 lần, Một ngày cứ như vậy, tình ra thời gian bạn ngồi 1 chỗ là rất ít, chẳng phải lo lắng ngồi lâu sẽ làm cho eo bụng phình to ra.



5. Ít dùng máy giặt



Tự giặt quần áo chính là bí quyết nhỏ để cho các chị em có cơ thể thon thả, giặt quần áo bằng tay có thể tập luyện cơ bắp phần tay, giúp đốt cháy chất béo trên cánh tay tốt hơn.



6. Khi phơi quần áo, nhón các ngón chân



Bình thường khi phơi quần áo hoặc lấy đồ vật gì đó, bạn có thể làm động tác nhón các ngón chân. Động tác nhỏ này có thể giúp luyện tập có bắp chân có hiệu quả, thúc đẩy chất béo trên chân phân giải.



7. Tắm nước nóng



Tắm nước nóng có thể loại bỏ sự mệt mỏi trong ngày, thúc đẩy lưu thông máu, tăng cường trao đổi chất, thúc đẩy phân hủy chất béo. Khi tắm hãy hoa chân múa tay, nhún nhún chân, lắc lắc eo, hiệu quả sẽ tốt hơn.



8. Khi rảnh rỗi bày biện các đồ nội thất



Khi nhàn rỗi, hãy di chuyển dịch chuyển đồ vật trong nhà. Ví dụ như tự mình sắp xếp lại bàn ghế, thu dọn tủ sách, sắp xếp quần áo. Những việc này đã làm cho bạn tiêu thụ đủ calo, không cần phải đi đến trung tâm thẩm mỹ làm gì nữa.



9. Lau nhà, hút bụi



Nhàn rỗi nhàm chán, bạn cũng có thể làm một số việc lau dọn nhỏ trong nhà. Việc lau dọn mặc dù nhỏ nhưng cũng giúp bạn bận rộn được khoảng nửa giờ, như vậy nhiệt hấp thụ trong một ngày đã bị tiêu hao.



10. Đi dạo phố đêm



Buổi tối đi ra ngoài một lúc, có lúc để mua đồ đạc nhưng hầu hết là đi bộ thư giãn một chút để xem vạn vật xung quanh. Ở bên ngoài đi dạo khoảng nửa tiếng, để cảm xúc tự điều chỉnh, tâm trạng tốt sẽ kéo đến. Tâm trạng tốt sẽ giảm bớt tiêu hao huyết thanh trong não, có tác dụng khống chế cảm giác thèm ăn. Đi bộ 30 phút, đốt cháy không ít chất béo trong cơ thể. Vì vậy nếu có thời gian hãy đi dạo phố đêm, sẽ giúp ích rất lớn cho việc giảm béo và sức khỏe của bạn.





Theo Dương Hằng (DT)



Theo xinhuanet