10 thông tin thú vị ẩn chứa trong nụ hôn

1. Cứ trong 3 đôi tình nhân thì có 2 đôi khi hôn thường nghiêng đầu về bên phải.

2. Một nụ hôn nhẹ chỉ tác động tới 2 cơ trên mặt, nhưng một nụ hôn nồng nàn huy động tới toàn bộ 34 cơ trên khuôn mặt.

3. Cũng giống như vân tay hay bông tuyết, không có dấu ấn đôi môi nào là giống nhau.

4. Hôn tốt cho sức khỏe. Nó giúp cải thiện làn da, kích thích tuần hoàn máu, ngăn ngừa sâu răng và thậm chí làm giảm cơn đau đầu.

5. Một người trung bình dành 336 tiếng trong cả cuộc đời để hôn.

6. Tại sao chữ "X" lại trở thành biểu tượng của nụ hôn ? Bắt đầu từ thời Trung Cổ, những ai không biết đọc và viết thường sử dụng chữ X thay cho chữ ký. Họ sẽ hôn lên biểu tượng này như một cử chỉ thân thiện. Về sau, chữ X đã trở thành biểu tượng của nụ hôn.

7. Hôn tạo ra các tín hiệu thần kinh trong não tương tự như khi người ta nhảy dù, chơi trò nhảy bungee và chạy.

8. Một phụ nữ trung bình hôn 29 người đàn ông trước khi kết hôn.

9. Những người đàn ông thường hôn bạn đời trước khi đi làm sẽ có thu nhập trung bình cao hơn những người khác.

10. Nụ hôn dài nhất trong lịch sử điện ảnh là của đôi Jane Wyman và Regis Tommey trong bộ phim "You’re in the Army now" năm 1941. Nó kéo dài 3 phút 5 giây.

Theo NGUYỄN XUÂN (Vietnam+)