10 thứ bà bầu cần tránh xa

Rượu

Uống rượu có thể gây ra hội chứng rượu bào thai, bao gồm các triệu chứng như cân nặng khi sinh thấp, các vấn đề y tế, và hành vi bất thường. Ngay khi bạn biết bạn đang mang thai, nên ngừng uống rượu.

Thuốc lá

Thuốc lá không chỉ không tốt cho cơ thể mẹ cũng không tốt cho chính em bé trong bụng mẹ. Hút thuốc trong thời kỳ mang thai làm giảm lượng oxy mà trẻ nhận được và làm tăng nguy cơ chảy máu, sẩy thai, ốm nghén. Hóa chất hít vào trong khi hút thuốc lá có thể dẫn đến vấn đề sức khỏe khác với em bé. Giảm cân, sinh non, và thai lưu là những hậu quả có thể gặp nếu người mẹ thường xuyên hút thuốc lá trong kì mang thai.

Cà phê

Có nhiều nghiên cứu trái ngược nhau về cafein và việc mang thai. Một số người tin rằng cafein không có hại như người ta đồn đại. Tuy nhiên, FDA cảnh báo không nên uống thụ cà phê trong thời kỳ mang thai. Cafein đã được chứng minh là ảnh hưởng đến nhịp tim của thai nhi. Cafein có trong cà phê cũng có thể gây hại vì nhà sản xuất thường thêm các hóa chất bổ sung để loại bỏ các chất cafeine. Cafeine cũng có thể làm tăng nguy cơ của vết rạn da. Nếu bỏ uống cà phê đột ngột có thể gây ra đau đầu, nên hầu hết các chuyên gia khuyên bạn nên giảm dần số lượng tiêu thụ trước khi đột ngột bỏ hẳn.

Lười tập thể dục

Tập thể dục vừa phải là hữu ích vì nó cải thiện trạng thái tinh thần của người mẹ và có thể tăng lưu lượng ôxy cho thai nhi. Tuy nhiên, quá gắng sức có thể gây nguy hiểm. Hầu hết các chuyên gia khuyên bạn nên giảm cường độ tập thể dục trong thời gian mang thai. Các hoạt động như đi bộ, bơi lội, yoga và được phổ biến cho phụ nữ mang thai.

Thiếu dinh dưỡng

Dinh dưỡng tốt là điều rất quan trọng để một đứa trẻ đang phát triển, đặc biệt là mẹ cần được nhận đủ axit folic. Thiếu acid folic có thể gây ra dị tật bẩm sinh. Các bác sĩ đề nghị sản phụ cần ít nhất 400-1.000 microgram vitamin B mỗi ngày (khoảng 10 lần nếu bạn đã có một đứa con với dị tật bẩm sinh ống thần kinh),bắt đầu từ một tháng trước khi mang thai và trong suốt toàn bộ thai kỳ.

Các loại rau lá, nước cam, và các loại đậu là một số nguồn tự nhiên của axit folic.

Không khám định kỳ trước khi sinh

Đi khám bác sĩ thường xuyên rất quan trọng cho sự phát triển của bé. Cơ thể trải qua nhiều thay đổi trong quá trình mang thai. Một số tác dụng phụ có thể được hoàn toàn bình thường, trong khi các tác dụng phụ khác có thể không. Khám bệnh thường xuyên giúp đảm bảo rằng em bé của bạn sẽ được sinh ra khỏe mạnh.

Các loại thuốc và các thảo dược: Luôn luôn cẩn thận về các loại thuốc hoặc các thảo dược dùng để điều trị bệnh tật. Nên dùng theo quy định của bác sĩ bởi những chất này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Tiếp xúc với hóa chất

Trong thời gian mang thai, nên giảm tiếp xúc với hóa chất không tự nhiên, đặc biệt là thuốc trừ sâu trong thực phẩm. Nhiều người ăn sản phẩm hữu cơ, được trồng mà không có hóa chất. Biện pháp phòng ngừa đơn giản nhất cần làm trước khi ăn rau hoặc trái cây là rửa thật kỹ lưỡng. Ngoài ra, loại bỏ vỏ bề mặt bên ngoài của các loại sẽ tốt hơn vì hầu hết các thuốc trừ sâu sẽ phần còn lại bên ngoài của các loại rau hoặc trái cây.

Nhiều bạn tình

Nhiều bạn tình có thể làm tăng nguy cơ của STD, do đó có thể dẫn đến sinh non và các biến chứng thai kỳ, ví dụ như như trẻ sinh ra nhẹ cân hoặc sinh non.

Các yếu tố khác

Nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến phát triển của thai nhi, bao gồm cả bệnh tim, tuổi của người mẹ (rủi ro cao nếu mang thai trước 15 tuổi và sau 35 tuổi), hen suyễn, căng thẳng quá mức hoặc trầm cảm, bệnh tật, và chảy máu. Tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn nếu bạn đang bị ảnh hưởng bởi bất kỳ những triệu chứng này.

Theo Dương Hằng (DT)