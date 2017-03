11 ca tử vong do sốt rét

(PL)- Ngày 12-3, ông Lâm Thành Đồng, Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng TP.HCM, cho biết trong năm 2009 có 11 ca tử vong do sốt rét ở các tỉnh khu vực phía Nam (chiếm trên 42% so với cả nước), không giảm so với năm 2008.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn, nhiều địa phương ở các tỉnh phía Nam vẫn dùng phác đồ điều trị sốt rét cách đây hàng chục năm trong khi phác đồ điều trị sốt rét hiện nay có nhiều thay đổi. Thực trạng tẩm và phun hóa chất cho mùng màn không đúng quy định, không hợp thời điểm vẫn còn xảy ra, dẫn đến muỗi kháng hóa chất, ký sinh trùng kháng thuốc. Thậm chí có bác sĩ chẩn đoán nhầm sốt rét sang sốt xuất huyết, viêm não. T.NGỌC